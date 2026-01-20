Hà Nội chấm dứt dự án trên 'đất vàng' liên quan bầu Hiển

Hà Nội thu hồi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án công trình hỗn hợp và nhà ở bán tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ.

Khu đất nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh - con đường từng được bình chọn đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ban hành quyết định thu hồi việc cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 1.100 m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh để xây công trình hỗn hợp và nhà ở để bán. Dự án này của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI) và CTCP Thăng Long Đông Anh.

Lý do được thành phố đưa ra là từ năm 2022, hai doanh nghiệp trên đã ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này và được UBND TP Hà Nội chấp thuận.

Dù dự án không còn, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vẫn tiếp tục hiện diện tại khu đất này. Cụ thể, TP Hà Nội cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 1.093 m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh làm văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793 m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.

Phần diện tích còn lại hơn 300 m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5). UBND TP yêu cầu doanh nghiệp không được xây dựng công trình mới. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Thời hạn sử dụng đất cũng không vượt quá ngày 15/10/2043.

UBND TP Hà Nội yêu cầu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Doanh nghiệp cũng không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND TP cho phép. Trường hợp đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình, phải liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND phường Giảng Võ để được thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, chỉ giới đường đỏ và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND TP phê duyệt.

Được thành lập năm 1966, Việt Hà có thế mạnh sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồ uống với 11 công ty thành viên, liên doanh và liên kết. Hiện vốn Nhà nước tại VHI chiếm khoảng 51% do UBND TP Hà Nội nắm giữ. Nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vegetexco của bầu Hiển nắm giữ hơn 36%. Ngoài ra, danh sách cổ đông còn có Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) - một công ty khác trong hệ sinh thái T&T của bầu Hiển - nắm 12,56%.

Ngoài khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh, Việt Hà còn được giao quản lý nhiều khu đất đắc địa tại Hà Nội như hơn 3.000 m2 ở Minh Khai, hơn 19.900 m2 ở Lĩnh Nam hay 107 m2 tại Quán Sứ...