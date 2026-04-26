Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tân Hoàng Minh khởi động dự án trên 'đất vàng' phố Lò Đúc

  Chủ nhật, 26/4/2026 12:52 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Tân Hoàng Minh sẽ xây tổ hợp bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại và không gian ở cao cấp trên khu đất 94 Lò Đúc, Hà Nội.

Lô đất của Tân Hoàng Minh tại số 94 Lò Đúc. Ảnh: Việt Linh.

Thông tin từ Delta Group, sáng 25/4 nhà thầu này đã tham dự lễ động thổ dự án D' Patrimony - Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại số 94 Lò Đúc, Hà Nội với vai trò là nhà thầu thi công dự án. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Dự án gồm 5 tầng hầm và 4 tháp cao 19 tầng. Theo giới thiệu trước đó từ Tân Hoàng Minh, khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp 480 căn hộ thương mại, 252 phòng khách sạn và 31 căn shophouse.

Khu đất 94 Lò Đúc trước đây thuộc sở hữu của CTCP Cồn Rượu Hà Nội (Halico) - chủ thương hiệu rượu Vodka Hà Nội. Từ năm 2013, doanh nghiệp này đã chuyển nhà máy sản xuất về khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Vào đầu tháng 8/2017, có thông tin tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nắm giữ xong khu đất đắc địa tại 94 Lò Đúc (Hà Nội) và chuẩn bị xây dựng 2 tòa cao ốc cao 33-35 tầng. Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai được do có nhiều vướng mắc.

Đến cuối năm 2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án 94 Lò Đúc. Lãnh đạo thành phố cho rằng dự án đã kéo dài nhiều năm, đến thời điểm này cần tập trung giải quyết, tháo gỡ nhằm chống lãng phí, không gây thiệt hại cho Nhà nước.

Với Tân Hoàng Minh, đây là dự án bất động sản thứ hai được công ty triển khai tại Hà Nội sau khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng trở lại. Hồi tháng 3 năm ngoái, chủ đầu tư này xây dựng dự án căn hộ cao cấp trên khu đất rộng 2,5 ha tại Ngọc Hồi.

Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993, từng là "đại gia" ngành bất động sản với không ít dự án trên đất vàng Hà Nội. Năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng bị bắt do liên quan đến vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tân Hoàng Minh. Từ đó, hoạt động đầu tư xây dựng của Tân Hoàng Minh chững lại. Dịp 30/4 năm ngoái, ông Đỗ Anh Dũng là một trong 8.000 phạm nhân được đặc xá.

Minh An

94 Lò Đúc Hà Nội chung cư lò đúc tân hoàng minh đỗ anh dũng

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý