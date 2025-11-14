Tấm vé World Cup phi lý nhất

San Marino thua cả bảy trận, thủng lưới 32 lần và đứng bét bảng FIFA. Thế nhưng đội bóng nhỏ nhất châu Âu vẫn còn hy vọng dự World Cup 2026. Và nghịch lý nằm ở chỗ họ có thể cần… thua trận cuối càng nặng càng tốt.

San Marino (trái) bất ngờ có cơ hội giành vé dự World Cup.

San Marino chưa bao giờ bước ra khỏi cái bóng của đội tuyển yếu nhất thế giới. Với hơn 34.000 dân, đội tuyển tý hon này thường chỉ quen với những trận thua đậm. Họ xếp hạng 210 FIFA, ghi đúng một bàn trong chiến dịch vòng loại World Cup và thủng lưới tới 32 lần.

Giấc mơ có thật

Trong bối cảnh đó, việc mơ đến World Cup gần như không tưởng. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng nghịch lý. Với thể thức World Cup mở rộng lên 48 đội, San Marino bỗng đứng trước cánh cửa kỳ lạ nhất lịch sử vòng loại.

Cơ hội của San Marino đến từ UEFA Nations League. Mùa 2024/25, họ đứng đầu bảng đấu ba đội sau hai chiến thắng trước Liechtenstein và một trận hòa quan trọng trước Gibraltar. Thành tích ấy đưa San Marino vào nhóm 14 đội có thể nhận một trong bốn suất play-off đặc biệt của Nations League.

Tuy nhiên, San Marino lại xếp chót danh sách. Để được đẩy lên, họ phải chờ tối thiểu 10 trong 13 đội đứng trên giành vé dự World Cup qua vòng loại mà không cần tới suất Nations League.

Gần đến lượt cuối, tám đội trong số đó đã chắc vé. San Marino chỉ còn cần hai cái tên nữa lọt vào top hai của vòng loại. Và đây là lúc cuộc đua mở ra hướng đi không ai ngờ.

Nếu Bắc Ireland thắng Slovakia trong trận then chốt, họ sẽ chiếm vị trí nhì bảng A. Nếu Romania đánh bại Bosnia & Herzegovina, họ sẽ bằng điểm với Bosnia trong bảng H. Khi ấy, Romania bước vào trận cuối với hy vọng chiếm vị trí nhì bảng. Đối thủ của họ? Chính là San Marino.

Điều này dẫn đến kịch bản nghịch lý: San Marino có động lực để… thua Romania càng đậm càng tốt. Bởi nếu Romania đứng nhì bảng H, họ sẽ không cần suất Nations League nữa.

Và suất đó, theo đúng tính toán, sẽ rơi vào tay San Marino. Một thất bại thảm hại có thể trở thành cánh cửa đưa đội bóng yếu nhất thế giới bước vào vòng play-off tranh vé World Cup.

San Marino đang đứng trước cơ hội viết nên chương kỳ lạ nhất của mình.

Kịch bản nào tiếp theo?

Kịch bản này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến “Thảm họa Gijon” năm 1982, khi Tây Đức và Áo bị cáo buộc cố ý giữ tỷ số để loại Algeria. Từ sự cố ấy, FIFA bắt buộc các trận cuối vòng bảng phải diễn ra cùng giờ.

Tuy nhiên, vòng loại World Cup hiện nay không áp dụng quy định đó. Vì thế, mọi thứ vẫn nằm trong rủi ro của một viễn cảnh phi lý.

Trong bối cảnh này, câu hỏi dành cho giới cược thể thao trở nên thú vị: nhà cái sẽ niêm yết kèo như thế nào? San Marino vốn đứng ở mức cửa dưới sâu nhất có thể. Họ từng được đặt ở mức +1300 khi gặp Síp và 100-1 trước Áo. Những kèo như vậy phản ánh khoảng cách gần như tuyệt đối với phần còn lại của châu Âu.

Nếu San Marino bước vào trận cuối với động lực buông xuôi, Romania có thể được niêm yết ở mức chấp sâu đến mức không còn kèo thắng trực tiếp.

Theo các nhà cái lớn, vòng loại World Cup không phải thị trường được nhiều người chơi quan tâm. Nhưng họ vẫn ghi nhận lượng người chơi không nhỏ thích “hiệu ứng cổ tích”, đặt vài USD vào cửa San Marino thắng với tỷ lệ kéo dài như phép màu. Điều đó tạo nên những khoản trách nhiệm nhỏ nhưng thú vị cho nhà cái trong từng trận đấu của đội bóng tí hon.

FIFA tăng số đội dự World Cup 2026 từ 32 lên 48.

Tuy nhiên, để kịch bản phi lý này xuất hiện, hai điều kiện bắt buộc phải xảy ra. Bắc Ireland phải thắng Slovakia. Romania phải thắng Bosnia. Chính vì thế, phần lớn nhà cái đều chờ kết quả trận Bosnia - Romania trước khi đưa ra kèo cho trận Romania - San Marino.

Khi nhìn vào thực lực, nếu San Marino thua trận cuối với cách biệt lớn, sẽ chẳng ai coi đó là bất thường. Đội bóng này từng thua 0-10 trước Áo ngay trong chiến dịch vòng loại hiện tại. Nếu họ nhận thêm một thất bại kiểu 0-8 hay 0-9, việc chứng minh họ “thi đấu thiếu trung thực” gần như bất khả thi.

Nếu điều kỳ lạ nhất xảy ra, San Marino sẽ có cơ hội bước vào vòng play-off World Cup bằng một thất bại nặng nề. Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều câu chuyện lạ lùng. Nhưng việc một đội tuyển yếu nhất hành tinh đi gần World Cup nhờ… một trận thua đậm sẽ là cú sốc lớn nhất của vòng loại trong nhiều thập kỷ.

Bóng đá luôn tạo ra những câu chuyện không tưởng. Và San Marino đang đứng trước cơ hội viết nên chương kỳ lạ nhất của mình - bằng chính thứ mà họ quen thuộc nhất: thất bại.