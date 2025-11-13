Nghịch lý Real Madrid dưới thời Xabi Alonso

78 pha đổi cánh, 0 bàn thắng, nghịch lý của Real Madrid khi kỹ năng vượt trội không thể che giấu sự rối loạn trong lối chơi.

Real Madrid dẫn đầu La Liga về số pha chuyển hướng tấn công, 78 lần sau 13 vòng đấu. Một con số ấn tượng, nhưng lại nói lên vấn đề hơn là ưu thế. Bởi đó là dấu hiệu của một đội bóng không tìm thấy lối chơi nhất quán, phải dựa vào những pha đổi cánh để thoát pressing và tìm hy vọng trong hỗn loạn.

Ở Vallecas, Real Madrid hòa Rayo 0-0 tại vòng 12 La Liga trong một trận đấu phơi bày rõ sự lúng túng. Họ kiểm soát bóng, nhưng không kiểm soát được thế trận. Khi Rayo tổ chức pressing, các cầu thủ áo trắng bắt đầu chuyền dài, mất bóng và để đối thủ chiếm lĩnh khu trung tuyến. Lối chơi trở nên rời rạc, không ai dẫn dắt được nhịp độ. Đó không còn là hình ảnh một Real Madrid oai hùng, mà là một tập thể đầy ngờ vực.

Vinícius Jr. là người phá vỡ im lặng. Anh hét lớn giữa trận: “Chúng ta chỉ toàn chuyền dài, lúc nào cũng là chuyền dài! Ai muốn như thế chứ?”. Câu nói ấy vang lên như lời thừa nhận rằng Real Madrid đang thiếu bản sắc. Không còn những pha phối hợp nhịp nhàng, không còn sự tự tin quen thuộc. Chỉ còn sự rối loạn của những cá nhân xuất sắc không tìm được tiếng nói chung.

Xabi Alonso đứng ngoài đường biên, cố gắng chấn chỉnh. Ông yêu cầu toàn đội thu hẹp đội hình, giữ cự ly, chuyền nhanh và phối hợp nhiều hơn. Nhưng tiếng hô của ông lạc giữa những pha mất bóng liên tiếp. Real Madrid vẫn cố gắng giữ nhịp, nhưng càng chơi càng bị kéo xa khỏi ý tưởng ban đầu. Rayo chỉ cần tổ chức pressing đúng lúc là khiến hàng thủ Madrid rối loạn.

Con số 78 pha chuyển cánh, cao nhất giải, thể hiện một nghịch lý. Real Madrid không thiếu kỹ thuật, nhưng lại thiếu tổ chức. Mỗi pha đổi hướng bóng là một lần thừa nhận rằng ý tưởng tấn công trung lộ đã bế tắc. Barcelona, với chỉ 23 lần chuyển cánh, lại tấn công mạch lạc hơn, chính xác hơn. Real có thể mạnh hơn về cá nhân, nhưng đang yếu hơn về tập thể.

Alonso từng nói trước mùa giải: “Ngày mai, Rock & Roll sẽ bắt đầu”. Ông muốn biến Real Madrid thành đội bóng chơi thứ bóng đá sôi động, nhịp nhàng, mạnh mẽ. Nhưng lúc này, giai điệu ấy vẫn chưa vang lên. Real Madrid có nguyên liệu, có tài năng, có những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. Nhưng họ chưa tìm thấy tiếng nói chung. Họ vẫn là một dàn nhạc lạc nhịp.

Với Xabi Alonso, đây là thử thách đầu tiên thật sự. Ông thay đổi cách pressing, bố trí tuyến giữa năng động hơn, nhưng vẫn chưa khắc phục được khoảng trống giữa ý tưởng và thực tế. Real Madrid vẫn mạnh, vẫn đủ khả năng vô địch, nhưng cần nhiều hơn sự gắn kết. Họ cần chơi như một đội bóng, không phải như tập hợp của những cái tên lớn.

Mùa giải còn dài, và Real Madrid vẫn đứng gần đỉnh bảng. Nhưng nghịch lý này phải được giải quyết sớm. Nếu không, những pha đổi cánh sẽ tiếp tục thay cho ý tưởng, còn Real Madrid sẽ mãi loay hoay trong chính sự hoang mang của mình.