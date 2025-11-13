5 cầu thủ Real Madrid bất mãn với HLV Xabi Alonso

Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga, nhưng sau bề mặt yên ả là những âm thanh lạ trong phòng thay đồ.

Xabi Alonso chưa ổn định được những cái tôi trong phòng thay đồ Real Madrid.

Xabi Alonso đến Madrid như người con trở về. Ông mang theo hào quang của Leverkusen và hình ảnh một HLV thông minh, chỉn chu, cầu toàn.

Nhưng ở Real Madrid, mọi danh tiếng đều phải kiểm chứng bằng kết quả và mối quan hệ với những cái tôi lớn. Bây giờ, khi báo chí Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định có năm cầu thủ bất mãn, Alonso nếm mùi thử thách đầu tiên.

Theo Mundo Deportivo, những người không hài lòng gồm Courtois, Vinicius, Bellingham, Valverde và Camavinga. Năm cái tên đủ để tạo ra tiếng vang. Vấn đề không nằm ở thành tích, vì Real Madrid vẫn đang dẫn đầu La Liga. Vấn đề nằm ở cảm xúc. Alonso đang cố áp đặt một phong cách mới, nhưng chưa chạm được đến trái tim cầu thủ.

Ông muốn đội chơi từ tuyến dưới, kiểm soát bằng bóng, xây dựng bằng kỷ luật. Nhưng Courtois không thích mạo hiểm chuyền ngắn. Vinicius thì khó chịu vì bị thay sớm. Bellingham cảm thấy bó buộc trong hệ thống thiếu tự do. Valverde và Camavinga bị đẩy ra khỏi vị trí sở trường chỉ để “phục vụ kế hoạch tổng thể”.

Cả năm người đều đúng theo cách riêng của họ. Và Alonso cũng đúng - vì đó là cách ông muốn xây dựng một tập thể thực sự.

Jude Bellingham nằm trong số những cầu thủ bất mãn với HLV Xabi Alonso.

Sự khác biệt nằm ở tinh thần. Zinedine Zidane từng để cầu thủ tự do và thu về Champions League. Carlo Ancelotti dùng niềm tin để gắn kết các cái tôi. Còn Alonso lại chọn kiểm soát. Ông mang flycam, video phân tích, buổi họp chiến thuật dài. Với cầu thủ trẻ, đó là dấu hiệu của chuyên nghiệp. Nhưng với dàn sao đã no danh hiệu, đó là sự gò bó.

Báo chí Madrid gọi đây là “sự rạn nứt trong phòng thay đồ”. Thực ra, đây là phản ứng tự nhiên khi một nhà cầm quân trẻ bước vào đế chế của những nhà vô địch. Zidane từng trải qua điều tương tự trong năm đầu tiên. Khác biệt là ông có Ronaldo, Ramos, Modric, những người giúp giữ trật tự. Còn Alonso chưa có người như thế.

Thất bại trước Liverpool ở châu Âu chỉ khiến nghi ngờ lớn hơn. Giữ bóng nhiều, chuyền nhiều, nhưng không còn sắc bén. Người Madrid không chấp nhận “đẹp mà vô dụng”. Họ muốn sự tàn nhẫn. Và Alonso phải tìm lại nó trước khi “vết rạn” lan rộng.

Với một HLV trẻ, đây là thời điểm quan trọng nhất. Nếu vượt qua, Alonso sẽ được nhìn nhận như người tái sinh Real Madrid. Nếu thất bại, Bernabeu sẽ coi ông là thí nghiệm không cần thiết.

Real vẫn thắng, vẫn dẫn đầu, nhưng không khí đã đổi khác. Trong căn phòng trắng, giữa ánh sáng lấp lánh của danh hiệu, có thể đã xuất hiện một đường nứt nhỏ. Và ở Real Madrid, một vết nứt nhỏ đôi khi là khởi đầu cho cơn sập đổ lớn.