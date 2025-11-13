Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu chấm hết cho Vinicius

  Thứ năm, 13/11/2025 07:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Sacha Tavolieri, nhà báo chuyên săn tin tức chuyển nhượng, cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa Vinicius và Real Madrid đã chính thức đổ bể. 

Vinicius sắp phải chia tay Real.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ rao bán cầu thủ sinh năm 2000 ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo với mức giá mong muốn là 150 triệu euro, con số khá cao so với cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng vào thời điểm được đưa lên thị trường chuyển nhượng. Dù vậy, một thương vụ bom tấn vẫn có thể xảy ra, bởi Vinicius được đánh giá là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới và mới 25 tuổi.

Nguồn cơn của mâu thuẫn giữa Vinicius và Real được cho là từ đề nghị tăng lương. Đội ngũ của Vinicius - bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thássilo Soares, vừa ra yêu sách mới.

Họ yêu cầu Real Madrid nâng lương cho cầu thủ ngang bằng với Kylian Mbappe, bất kể con số tiền đạo người Pháp nhận được là bao nhiêu, Vinicius muốn thu nhập tương đương (kể cả thưởng). Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), con số Mbappe đang nhận.

Phía Real Madrid cũng thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro. Dẫu thế, đội ngũ của Vinicius cho rằng mức lương này quá thấp.

Sau khi Carlo Ancelotti rời đi, Vinicius không còn được đảm bảo vị trí trong kế hoạch của tân thuyền trưởng Xabi Alonso. Vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 còn tỏ thái độ với huấn luyện viên trưởng khi bị thay ra ở Siêu kinh điển và được cho là nguyên nhân chia rẽ phòng thay đồ.

