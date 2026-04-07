Tấm vé dự Champions League đặc biệt nhất mùa 2026/27

Kịch bản khó tin mở ra với Rangers khi đại diện Scotland có thể góp mặt ở vòng phân hạng Champions League 2026/27 mà không cần thi đấu vòng loại.

Rangers trước cơ hội giành vé dự vòng phân hạng Champions League.

Thông thường, các CLB vô địch Scottish Premiership chỉ được tham dự từ vòng play-off Champions League do hệ số UEFA của giải đấu không cao. Tuy nhiên, quy định "tái phân bổ suất cho nhà vô địch" (title-holder rebalancing), được UEFA áp dụng từ năm 2024, tạo ra một lối đi tắt đặc biệt.

Đội vô địch Champions League mùa trước luôn có suất vào thẳng vòng phân hạng mùa sau. Nhưng nếu đội này đồng thời giành vé thông qua thứ hạng ở giải quốc nội, chẳng hạn top đầu Premier League, suất ưu tiên sẽ bị bỏ trống. Khi ấy, UEFA sẽ chuyển suất này cho đội có hệ số cao nhất trong nhóm các CLB phải đá vòng loại.

Đây chính là cơ hội để Rangers chen chân. Nhờ thành tích ổn định tại cúp châu Âu trong 5 năm qua, đặc biệt việc vào chung kết Europa League 2021/22, đội bóng Scotland sở hữu hệ số đủ tốt. Nếu lên ngôi vô địch quốc nội, Rangers hoàn toàn có thể được đôn thẳng vào vòng phân hạng.

Đây là trường hợp xảy ra với PSG và Olympiacos mùa 2025/26. PSG vô địch mùa trước và đủ điều kiện dự Champions League thông qua giải quốc nội, suất đặc cách được chuyển cho đội khác có hệ số cao. Olimpacos được hưởng lợi dù theo quy định, nhà vô địch Hy Lạp phải đá từ vòng loại.

Nếu kịch bản thuận lợi xảy ra, Rangers có thể tạo nên bước nhảy vọt hiếm thấy. Từ một đội phải đá play-off, tiến thẳng vào vòng bảng Champions League. Đó là phần thưởng cho sự tích lũy bền bỉ trên đấu trường châu Âu.

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.