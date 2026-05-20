Tấm vé Champions League lịch sử của đội bóng Hà Lan

  • Thứ tư, 20/5/2026 05:52 (GMT+7)
CLB NEC Nijmegen tạo nên câu chuyện cổ tích ở loạt trận hạ màn Eredivisie khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng loại Champions League.

Hôm 17/5, chiến thắng 2-0 trước Go Ahead Eagles, cùng cú sảy chân của Twente trên sân PSV Eindhoven, giúp đội bóng thành Nijmegen khép lại mùa giải 2025/26 trong niềm hân hoan tột độ.

Trước lượt cuối, Twente nắm lợi thế trong cuộc đua top 3 với 2 điểm nhiều hơn NEC. Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều chóng mặt chỉ sau 45 phút đầu tiên. Trên sân nhà Goffertstadion, NEC nhập cuộc hưng phấn và mở tỷ số ngay phút 12 nhờ cú đánh đầu của Noe Lebreton.

Không lâu sau, tin vui tiếp tục đến với NEC khi PSV vượt lên dẫn trước Twente ở Eindhoven. Bầu không khí trên sân Goffert lập tức bùng nổ khi người hâm mộ nhận ra đội bóng con cưng tiến gần tấm vé Champions League lịch sử.

NEC chơi áp đảo hoàn toàn trước Go Ahead Eagles. Bryan Linssen suýt nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang, trước khi Lebreton hoàn tất cú đúp ở cuối hiệp một.

Trong khi NEC thăng hoa, Twente gục ngã trước sức ép từ PSV và thua với tỷ số 1-5. Kết thúc trận đấu, sân Goffert như nổ tung. NEC cán đích thứ 3, thành tích cao nhất trong lịch sử CLB, đồng thời lần đầu giành quyền dự Champions League dù bắt đầu từ vòng loại thứ 3.

Ở chiều ngược lại, Ajax tiếp tục trải qua mùa giải thảm họa. Đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan không thể thắng Heerenveen và phải chấp nhận đá play-off Conference League.

Minh Nghi

