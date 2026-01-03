Tạm giữ người đàn ông bị tố hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ Võ Thanh Dũng (SN 1970, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 28/12/2025, cháu H. (SN 2014) đến cửa hàng của Dũng lấy quần đã đặt mua. Thời điểm này, trong cửa hàng chỉ có một mình Dũng.
Võ Thanh Dũng tại cơ quan công an.
Lợi dụng việc đo lại quần áo, Dũng đã có hành vi dùng tay xâm hại vào vùng kín cháu H. Do hoảng sợ, cháu bé không dám kêu cứu. Sau đó, cháu H. chạy về nhà kể lại sự việc với gia đình, đồng thời người thân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận hành vi xâm hại bé H.
