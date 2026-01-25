Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm giữ hai đối tượng liên quan vụ trộm thùng hàng chứa gần 8 tỷ

  • Chủ nhật, 25/1/2026 15:59 (GMT+7)
Nhận vận chuyển 2 gói hàng từ Hà Nội vào Đà Nẵng nhưng dọc đường bị mất, lái xe gọi điện hỏi người gửi mới biết bên trong chứa gần 8 tỷ đồng tiền mặt.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989; cùng trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

trom anh 1

Trần Minh Vũ cùng tang vật.

Trước đó, hôm 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình T. (SN 1969, trú TP Đà Nẵng), là tài xế xe khách, về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Theo ông T., chiều 9/1, tại bến xe Giáp Bát (TP Hà Nội), ông T. nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào TP Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông T. mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông T. quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất.

Khi liên hệ với phía người nhận tại TP Đà Nẵng, ông T. mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa hơn 7,8 tỷ đồng tiền mặt.

trom anh 2

Tang vật thu giữ.

Từ tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, xác định Thành và Vũ liên quan vụ việc nên tạm giữ.

Công an cũng thu giữ được 7,5 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/tam-giu-hai-doi-tuong-lien-quan-vu-trom-thung-hang-chua-gan-8-ty-gui-tren-xe-khach-post1815607.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

trộm Hà Nội Đà Nẵng Quảng Bình 8 tỷ gửi xe khách tạm giữ

