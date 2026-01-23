Mang gần 3 lượng vàng lên bệnh viện, nữ nhân viên y tế bị trộm sạch

Ngày 23/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Sang (2001, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, Công an nhận được trình báo của chị N.T.H (1992, trú phường Hòa Xuân) là nhân viên Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Nguyễn Trọng Sang và tang vật tại cơ quan công an.

Cụ thể, tối 20/1, chị H. đến Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trực ca và để túi xách cá nhân trong ngăn tủ đồ của nhân viên, chìa khóa vẫn cắm tại ổ khóa.

Đến khoảng 7h ngày 21/1, nhiều nhân viên phát hiện các tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát. Kiểm tra túi xách, chị H. phát hiện bị mất 2 lượng vàng miếng loại 9999, 1 nhẫn vàng 2 chỉ loại 9999, 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999, 1 nhẫn cưới 1 chỉ, tổng giá trị tài sản hơn 410 triệu đồng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, rà soát, đến ngày 22/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và triệu tập làm việc đối với đối tượng Nguyễn Trọng Sang.

Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận có 1 tiền án về trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2024 thì sống lang thang, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Khoảng 23h30 ngày 20/1, Sang đặt xe dịch vụ đến khu vực Cẩm Lệ, lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người đã đột nhập vào Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ, mở các tủ đồ nhân viên và chiếm đoạt toàn bộ tài sản trong túi xách của chị H. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sang mang số tài sản trộm cắp được bán tại các cửa hàng trang sức trên địa bàn, thu về 360 triệu đồng, chuyển vào tài khoản để tiêu xài cá nhân.

Tang vật thu giữ gồm một nhẫn vàng và số tiền 360.000.000 đồng.

Hiện, Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.