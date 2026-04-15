Tài xế Tesla phải làm bài trắc nghiệm để kích hoạt chức năng tự lái

Ở lần đầu kích hoạt chức năng tự lái FSD, tài xế Tesla ở Hà Lan phải trải qua quá trình "đào tạo" kèm theo bài trắc nghiệm bắt buộc.

Theo Motor1, hệ thống tự lái hoàn toàn có giám sát Full Self-Driving (FSD) của Tesla vừa chính thức có mặt tại châu Âu. Hà Lan là quốc gia đầu tiên của lục địa già “bật đèn xanh” cho Tesla triển khai chức năng tự lái, tuy nhiên kèm theo vài ràng buộc nhất định với người dùng.

Theo đó, người dùng xe điện Tesla được yêu cầu hoàn thành bài trắc nghiệm gồm 2 câu hỏi, là một phần trong quy trình mà Tesla gọi bằng cái tên “FSD Activation Tutorial” - tạm dịch hướng dẫn kích hoạt FSD.

Các chủ xe Tesla trong lần đầu kích hoạt FSD sẽ được yêu cầu tham gia một khóa đào tạo an toàn bắt buộc ngay trên xe, đồng thời phải vượt qua bài kiểm tra trước khi có thể sử dụng các chức năng trợ lái thuộc gói FSD.

Về cơ bản, phần hướng dẫn nhằm mục đích giải thích về các bộ điều khiển và giao diện của gói chức năng tự lái FSD. Người sử dụng sẽ nhận được những diễn giải về chức năng của từng nút bấm, cũng như cách nhận biết khi nào FSD đang được kích hoạt.

Cuối phần hướng dẫn, người dùng sẽ phải trải qua một bài trắc nghiệm ngắn gồm 2 câu hỏi, nhằm kiểm tra kiến thức về trách nhiệm pháp lý, giao diện người dùng.

Câu hỏi đầu tiên sẽ yêu cầu người dùng chọn hình ảnh mô tả chính xác tình trạng đang hoạt động của hệ thống FSD trên xe điện Tesla. Ở câu thứ hai, người dùng được hỏi liệu có chịu trách nhiệm vận hành xe an toàn khi FSD đang hoạt động hay không.

Loạt câu hỏi này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng giúp làm rõ một sự phân biệt quan trọng mà Tesla từng gặp khó trong quá khứ.

Bất kể tên gọi có là Autopilot hay FSD, hệ thống này vẫn luôn là gói công nghệ bao gồm các tính năng trợ lái Level 2. Điều này đồng nghĩa tài xế luôn phải chịu trách nhiệm cho cách mà phương tiện vận hành, ngay cả khi xe đang tự đánh lái, tăng tốc hay phanh.

Thực tế, Tesla đã buộc phải đổi tên Autopilot và FSD tại một số thị trường nhất định để tránh các rắc rối với cơ quan quản lý.

Tại Hà Lan, việc đáp ứng các tiêu chuẩn UN-R171 là một trong những cách thức giúp Tesla nhận được sự phê duyệt của chính quyền địa phương dành cho FSD.

Tiêu chuẩn này yêu cầu tài xế phải trải qua quá trình đào tạo về hiệu suất của hệ thống trợ lái, nhằm tránh khả năng người dùng hiểu sai, đánh giá quá cao hoặc gặp khó khăn khi sử dụng.

Phần hướng dẫn và bài trắc nghiệm nói trên giúp đáp ứng các yêu cầu thuộc tiêu chuẩn UN-R171, giải quyết triệt để sự nhầm lẫn bằng cách nhấn mạnh trách nhiệm của người cầm lái, lưu ý họ rằng hệ thống FSD không phải là một dạng tài xế robot.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Lan là quốc gia châu Âu đầu tiên thực sự triển khai phiên bản FSD đã được cơ quan quản lý phê duyệt rộng rãi.

Theo Motor1, việc Tesla có thể đáp ứng UN-R171 giúp hãng xe này tăng cơ hội tìm kiếm sự phê duyệt tương tự tại các quốc gia châu Âu khác, vốn cũng sử dụng chung tiêu chuẩn này.