Tài xế ôtô biển xanh bị phạt 5 triệu đồng vì lái xe vào đường cấm

Ngày 6/10, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT - Công an TP.HCM) đã quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế T.N.T. (phường Khánh Hội, quận 4 cũ) về hành vi lái ôtô vào đường cấm.

Trước đó, người dân phản ánh đến Cục CSGT (Bộ Công an) việc một ôtô biển xanh đi vào khu vực có biển báo cấm. Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành tiến hành xác minh, mời tài xế T. đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh ôtô biển xanh vi phạm bị người dân ghi lại gửi Cục CSGT - Bộ Công an.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 8 giờ 30 ngày 15/9, tài xế T. đã điều khiển ôtô biển xanh đi vào đường Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội, quận 4 cũ) - nơi có biển báo cấm ôtô lưu thông.

Lực lượng CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế T. về lỗi đi vào khu vực, đường có biển báo hiệu cấm.

Theo quy định, hành vi này bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.