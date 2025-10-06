Hơn 100 người 'cầu cứu' công an sau khi chủ hụi bùng tiền ở TP.HCM

Ngày 6/10, hàng trăm người dân tự xưng là hụi viên của đường dây do bà N.T.M.D (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) làm chủ đã kéo đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn và nhà riêng bà D.

Theo ghi nhận, người dân mang theo hồ sơ, giấy tờ góp hụi, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ quyền lợi. Nhiều người cho biết đã góp tiền vào nhiều dây hụi khác nhau của bà D., mỗi dây từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các hụi viên mang hồ sơ, tài liệu nộp công an địa phương.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, bà D. tổ chức nhiều dây hụi qua mạng xã hội, quảng cáo hưởng lãi suất 10%/tháng thu hút hàng trăm người từ các tỉnh miền Tây tham gia. Nhiều người tin tưởng nên đã góp số tiền lớn cho bà D để hưởng lợi nhuận.

Đến cuối tháng 9, thông tin bà N.T.M.D vỡ hụi lan truyền khiến hàng chục người kéo đến nhà bà D. để đòi tiền. Nhiều người đã "ăn dầm nằm dề" nhà bà D. với hy vọng được lấy lại tiền những không có kết quả.

Phía vợ chồng bà D. từng cam kết với hụi viên sẽ bán tài sản cá nhân để hoàn trả tiền gốc, đồng thời hứa chi trả trước 10% rồi thanh toán dần. Tuy nhiên, đến nay việc chi trả chưa được thực hiện, khiến bức xúc của người dân ngày càng dâng cao.

Các hụi viên tập trung trước nhà bà D.

Vụ việc khiến chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng túc trực, đảm bảo an ninh trật tự đồng thời mời người dân về công an khai báo. Khoảng 50 hụi viên đã đến trình báo với Công an xã Xuân Thới Sơn, khai tổng số tiền bị chiếm giữ lên đến 75 tỷ đồng . Đến nay, số người nộp đơn đã vượt quá 100 trường hợp, với số tiền được cho là hàng trăm tỷ đồng.

Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đã tiếp nhận các đơn tố cáo, thống kê thiệt hại và báo cáo vụ việc lên cấp trên để xem xét, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.