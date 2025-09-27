Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng chục người tụ tập ở nhà chủ hụi vì lo bị bùng 200 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 27/9/2025 06:49 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Ngày 26/9, UBND xã Xuân Thới Sơn, TPHCM cho biết Công an xã đang xác minh liên quan đến thông tin vỡ hụi lên đến 200 tỷ đồng trên địa bàn.

Trước đó, hàng chục người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà N.T.M.D, người được cho là chủ nhiều dây hụi. Lực lượng công an đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự và mời một số người về trụ sở làm việc.

Chu hui mien Tay TP.HCM anh 1

Những người góp hụi có mặt tại nhà của chủ hụi.

Chị N. (29 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết đã tham gia góp 1,2 tỷ đồng từ tháng 4 nhưng chưa từng rút hụi. Thời gian gần đây, bà Dung hạn chế liên lạc, viện cớ bệnh, khiến nhiều người lo lắng.

Theo chị N, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và hầu như không quen biết trực tiếp. Sau khi hay tin, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, có người góp tới hơn 10 tỷ đồng và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chu hui mien Tay TP.HCM anh 2

N.T.M.D quảng cáo hụi trên mạng xã hội.

Các hụi viên cho hay, các dây hụi được lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng 100 người tham gia, số tiền ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

UBND xã Xuân Thới Sơn khẳng định bà Dung chưa bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên. Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

