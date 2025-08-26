Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế kể giây phút cây xà cừ trên đường Trần Phú đè trúng ôtô

  • Thứ ba, 26/8/2025 15:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khoảng 8h ngày 26/8, trước Bệnh viện Xanh-Pôn, cây xà cừ cổ thụ bất ngờ đổ chắn ngang đường, cành cây to đè trúng vào hai ôtô, trong đó có xe của anh Lý.

Vào thời điểm trên, cây xà cừ trước Bệnh viện Xanh-Pôn (đường Trần Phú) bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Trần Phú. Cành cây xà cừ đè trúng hai ôtô con đang di chuyển hướng Trần Phú - Kim Mã.

Bao Kajiki de oto anh 1

Cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang đường. Ảnh: Thanh Hà.

Anh Lý Văn Việt, tài xế ôtô, kể lại khi anh vừa đi qua đèn tín hiệu ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, bất ngờ cây xà cừ cổ thụ đổ chắn ngang đường, một cành cây to đè trúng ôtô màu trắng đi phía trước.

Chưa dừng lại đó, phần thân cây đổ đè trúng vào một cây xanh khác ở phía đối diện khiến cành cây này đổ đè vào nóc xe của anh Việt.

“Lúc đó chỉ có xe của tôi và xe trắng đi phía trước bị cành cây đè trúng. Một số người dân khi thấy cây đè vào ôtô màu trắng đã đến giúp đỡ hai người bên trong ra ngoài”, anh Việt kể lại.

Tại hiện trường, xe của anh Việt bị cành cây đè làm vỡ kính lái, hư hỏng nóc xe. Xe còn lại bị cành cây to đè ngang thân xe phía trước.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Giao thông qua khu vực đường Trần Phú bị ùn kéo dài. Lực lượng chức năng cấm một đoạn đường Trần Phú để cắt cành cây.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động

Do ảnh hưởng của bão số 5, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ động cắt cầu phao và tạm dừng giao thông qua khu vực này.

3 giờ trước

Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau mưa lớn

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

4 giờ trước

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

9 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-tai-xe-o-to-ke-giay-phut-cay-xa-cu-tren-duong-tran-phu-do-de-trung-post1772687.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão Kajiki đè ôtô Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý