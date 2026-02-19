Tài xế đỗ ôtô chặn lối đi đối diện mức phạt nào?

Hành vi đỗ xe "khoá đầu, khóa đuôi", buông lời thách thức "đỗ đến mai" của tài xế ở Hà Tĩnh được xác định là cản trở giao thông và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc người đàn ông ở Hà Tĩnh đỗ xe cản trở giao thông, khi bị đề nghị tránh đường còn lái thêm xe khác chặn phía sau đang gây bức xúc dư luận.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, hành vi của người đàn ông là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, hành vi trên được xác định là cản trở giao thông đường bộ, đồng thời gây rối trật tự công cộng nên trước hết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

rưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp phân tích việc dừng đỗ xe phải tuân thủ các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp. (Ảnh: Đ.C)

Cụ thể, Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau: Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

"Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng và các thông tin trên truyền thông thì đoạn đường xảy ra sự việc là ngõ hẹp, đường quê, chỉ đủ ôtô di chuyển một chiều nên không đủ điều kiện để đỗ xe theo quy định của pháp luật.

Điều đáng chú ý là sự việc xảy ra vào ngày Tết, khi ai cũng bận rộn, tranh thủ thời gian đi chúc Tết, nhưng người đỗ xe lại có thái độ ngang ngược, hống hách, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Không những không rời xe để người khác di chuyển qua nơi công cộng mà tài xế này còn đưa thêm một xe nữa của gia đình đến chặn ngay phía sau xe của người khác, kèm thêm lời thách thức là quen biết nhiều người, chấp nhận nộp phạt", luật sư phân tích.

Lỗi vi phạm của người này được xác định là đỗ xe không đúng nơi quy định và gây rối trật tự công cộng. Bình thường, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 6 Nghị định 168/2024 về lỗi dừng đỗ xe và có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Nghị định 282/2025.

Cụ thể, với hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định thì người vi phạm có thể bị phạt tới 6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu dừng đỗ xe không đúng nơi quy định gây ra tai nạn giao thông thì mức phạt cao nhất tới 22 triệu đồng.

Trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, khi hậu quả được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể phải đối mặt với hai khung hình phạt: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý bằng chế tài hành chính hay hình sự phụ thuộc vào tính chất mức độ vi phạm, phụ thuộc vào hậu quả của hành vi vi phạm đã gây ra đối với xã hội.

Xe ôtô màu đen bị kẹp giữa 2 chiếc ôtô. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, trong sự việc trên, hành vi sử dụng hai xe ôtô chặn đầu, chặn đuôi xe của người khác trong ngày Tết gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội và gây bức xúc cho người khác. Nếu không kiểm soát được cảm xúc thì những vụ việc thế này có thể xảy ra xô xát, thậm chí án mạng.

Người đăng clip đã bình tĩnh, ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật và đưa lên mạng xã hội để cộng đồng lên án hành vi của người cản trở giao thông, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.

Đây là bài học cho nhiều người về ý thức chấp hành pháp luật. Sự việc cũng là cơ sở để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, qua đó xử lý nhằm răn đe, giáo dục hành vi vi phạm pháp luật của người đàn ông trong clip.