Tài tử rời khách sạn cùng 'mỹ nhân World Cup' Shakira' là ai?

Gần đây, Shakira và diễn viên Manuel Garcia-Rulfo đang thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi cùng xuất hiện tại Los Angeles. Loạt ảnh do tài khoản săn tin DeuxMoi chia sẻ cho thấy cả hai rời khách sạn Sunset Tower vào buổi tối, từ đó làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa nữ ca sĩ Colombia và tài tử The Lincoln Lawyer. Ảnh: DeuxMoi.

Trong những hình ảnh được ghi lại, Shakira diện áo hai dây đen, quần jeans tối màu, để tóc xoăn tự nhiên và xuất hiện với vẻ ngoài giản dị. Cô đứng cạnh Manuel Garcia-Rulfo khi rời khu vực ăn uống, cả hai trò chuyện khá thoải mái trước khi di chuyển ra xe. Một khoảnh khắc khác cho thấy Shakira ngồi ở ghế phụ, trong khi Manuel Garcia-Rulfo cầm lái. Ảnh: GC.

Trước khi loạt ảnh này xuất hiện, Shakira và Manuel Garcia-Rulfo gần như chưa từng được nhắc đến trong cùng một tin đồn tình cảm. Hai nghệ sĩ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, ít có tương tác công khai và cũng không để lộ dấu hiệu thân thiết trước đó. Vì vậy, việc cả hai bị bắt gặp rời khách sạn cùng nhau nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm, nhất là khi Shakira từng khẳng định cô chưa ưu tiên chuyện hẹn hò sau đổ vỡ với Gerard Piqué. Ảnh: GC.

Manuel Garcia-Rulfo là diễn viên người Mexico, sinh năm 1981. Anh được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai luật sư Mickey Haller trong loạt phim pháp lý The Lincoln Lawyer (2022) của Netflix. Trước khi gây chú ý ở thị trường Hollywood, Manuel từng hoạt động trong các dự án điện ảnh Mexico, sau đó từng bước mở rộng sự nghiệp tại Mỹ và trở thành một trong những gương mặt Latin nổi bật trên màn ảnh quốc tế. Ảnh: lbeautehomme.

Trong sự nghiệp, Manuel Garcia-Rulfo từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như The Magnificent Seven, Widows, 6 Underground, Greyhound và A Man Called Otto. Gần đây, anh tiếp tục được quan tâm khi tham gia Pedro Páramo (2024), phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Mexico, và góp mặt trong Jurassic World Rebirth (2025). Việc xuất hiện liên tiếp ở các dự án truyền hình lẫn điện ảnh lớn cho thấy nam diễn viên đang có giai đoạn thăng tiến rõ rệt tại Hollywood. Ảnh: lbeautehomme.

Về năng lực diễn xuất, Manuel Garcia-Rulfo được đánh giá có phong thái nam tính, điềm tĩnh và phù hợp với dạng vai chính trưởng thành, có nội tâm. Trong The Lincoln Lawyer, anh tạo thiện cảm nhờ lối diễn tiết chế, tự nhiên, thể hiện được sự thông minh, từng trải của nhân vật Mickey Haller. Tuy nhiên, anh cũng từng nhận ý kiến trái chiều ở một số vai nặng tính văn học, cho thấy nam diễn viên vẫn đang trong quá trình cải thiện khả năng ở các dạng nhân vật phức tạp hơn. Ảnh: flaunt.

Đời tư của Manuel Garcia-Rulfo khá kín tiếng. Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Shakira, anh từng được truyền thông nhắc đến với mối quan hệ cùng Audrey McGraw, con gái của cặp sao nhạc đồng quê Tim McGraw và Faith Hill. Ảnh: Hola.

Manuel gần như không có bê bối lớn hay cáo buộc nghiêm trọng nào trong suốt quá trình làm nghề. Hình ảnh công chúng của anh nhìn chung khá sạch, ít ồn ào, chủ yếu được chú ý nhờ công việc diễn xuất và các dự án phim mới. Ảnh: Hola.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.