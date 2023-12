Tài tử 'Batman Begins' qua đời

Tom Wilkinson, diễn viên nổi tiếng với "The Full Monty", "Batman Begins" và từng được đề cử giải Oscar, qua đời ở tuổi 75.

Theo New York Times, gia đình xác nhận Tom Wilkinson trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay vợ và gia đình, ngày 30/12 (giờ địa phương). Đại diện của Wilkinson thông báo: "Thật đau buồn khi phải chia sẻ tin buồn rằng Tom Wilkinson đột ngột qua đời. Gia đình chúng tôi yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm này".

Wilkinson ra đi để lại vợ - diễn viên Diana Hardcastle (74 tuổi) và hai con gái Alice, Mollie. Khi còn sống, ông có cuộc hôn nhân bền chặt, kéo dài 25 năm với Hardcastle.

George Clooney - bạn diễn của Wilkinson trong phim Michael Clayton - chia buồn cùng người thân của đồng nghiệp. Anh chia sẻ trên Variety: "Tom làm cho mọi dự án trở nên hay hơn, giúp các diễn viên tốt lên từng ngày. Anh ấy là đại diện cho sự thanh lịch và sẽ được chúng ta nhớ đến mãi mãi".

Tom Wilkinson nổi tiếng khi tham gia The Full Monty và Batman Begins. Ảnh: Page Six.

Sinh ra ở Leeds, Anh vào năm 1948, Tom Wilkinson bắt đầu diễn xuất từ ​​năm 18 tuổi. Ông đã trau dồi kỹ năng diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia và có được vai diễn truyền hình đầu tiên vào năm 1975, với phim 2nd House.

Trong sự nghiệp, ông được đề cử giải Oscar cho tác phẩm In the Bedroom, Michael Clayton, và khiến khán giả thích thú khi xuất hiện trong phim hài The Full Monty, The Best Exotic Marigold Hotel. Khán giả đại chúng còn yêu mến Wilkinson qua các bom tấn như Shakespeare in Love, Batman Begins, The Exorcism of Emily Rose, John Adams, Eternal Sunshine of the Spotless Mind...

Đối với nhiều người, The Full Monty vẫn là màn trình diễn được yêu thích nhất Wilkinson. Trong phim, ông thủ vai Gerald Arthur Cooper - người công nhân luyện thép cộc cằn, thất nghiệp ở Sheffield.

New York Times viết về ngôi sao nước Anh: "Tom không nổi tiếng như diễn viên ông đóng cùng là George Clooney, Sissy Spacek và Ben Affleck. Tuy nhiên, ông thu hút sự chú ý của khán giả và được giới nhà phê bình ca ngợi qua hàng thập kỷ làm việc trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu".