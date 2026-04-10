'Tài' sau khi kiếm hơn 100 tỷ

  • Thứ sáu, 10/4/2026 18:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi thu gần 113 tỷ đồng ở rạp Việt, Mỹ Tâm tiếp tục mang phim "Tài" ra thị trường quốc tế.

Chiều 10/4, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm thông báo Tài sẽ ra mắt tại 7 nước, lần lượt là Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Campuchia, Lào và Myanmar.

Tài của Mỹ Tâm sẽ tiếp tục hành trình tại phòng vé quốc tế. Ảnh: FBNV.

Mỹ Tâm cho hay đây chỉ là các thị trường đầu tiên mà Tài đặt chân đến. Thời gian tới, bộ phim hành động do cô sản xuất sẽ tiếp tục ra mắt tại nhiều quốc gia khác.

Việc Tài được chiếu quốc tế không gây nhiều bất ngờ, khi trước đó phim có hành trình phòng vé khá rực rỡ trên sân nhà. Tác phẩm hành động gắn nhãn 16+ mở màn với thành tích ấn tượng, soán ngôi vương phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Sang tuần chiếu thứ 2, phim mới bắt đầu gặp cản trở khi phải đối đầu với đối thủ đồng hương Quỷ nhập tràng 2.

Tính đến chiều 10/4, tổng doanh thu Tài sau hơn 1 tháng chiếu là 113 tỷ đồng - xếp thứ 3 trong danh sách phim Việt ra mắt năm 2026, chỉ sau Thỏ ơi (450 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng 2 (133 tỷ đồng). Đoàn phim thông báo tác phẩm đã thu hút 1,6 triệu lượt khán giả mua vé. "Tâm chân thành cảm ơn quý khán giả thân thương đã mang lại cho phim hành trình rực rỡ suốt một tháng qua, được yêu thương với những con số đặc biệt như vậy", Mỹ Tâm chia sẻ.

Những ngày qua, phim đã giảm nhiệt sâu, bán vé nhỏ giọt. Mỹ Tâm cùng ê-kíp cũng dừng các chiến dịch cinetour.

Tài do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm ngồi ghế sản xuất. Phim có nội dung dễ tiếp cận, cảnh hành động, quay phim tương đối tốt. Tuy nhiên, câu chuyện còn đơn giản và những hạt sạn kịch bản khiến tác phẩm chưa làm hài lòng khán giả khó tính.

Nam MC gen Z của VTV đang gây chú ý

Châu Khang được khán giả trẻ yêu thích với ngoại hình sáng, phong cách dẫn dắt sáng tạo và duyên dáng.

8 giờ trước

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

38:2275 hôm qua

Tống Khang

Mỹ Tâm Trấn Thành Tài phim hành động

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Gap nguoi khien nhac Viet dao dien hinh anh

Gặp người khiến nhạc Việt đảo điên

24 phút trước 19:35 10/4/2026

0

“Hôn lễ của em” là sản phẩm gây sốt tại thị trường nhạc Việt thời gian qua. Ca khúc được tạo nên bằng AI. Tiểu Mỹ “ca sĩ ẩn danh” cũng là sản phẩm của AI.

Le Tam Trieu Dang hien tai hinh anh

Lê Tam Triều Dâng hiện tại

40 phút trước 19:19 10/4/2026

0

Ngoài "Vì mẹ anh phán chia tay", Lê Tam Triều Dâng còn được chú ý khi tham gia một số phim điện ảnh năm nay.

