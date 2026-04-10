'Tài' sau khi kiếm hơn 100 tỷ

Sau khi thu gần 113 tỷ đồng ở rạp Việt, Mỹ Tâm tiếp tục mang phim "Tài" ra thị trường quốc tế.

Chiều 10/4, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm thông báo Tài sẽ ra mắt tại 7 nước, lần lượt là Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Campuchia, Lào và Myanmar.

Mỹ Tâm cho hay đây chỉ là các thị trường đầu tiên mà Tài đặt chân đến. Thời gian tới, bộ phim hành động do cô sản xuất sẽ tiếp tục ra mắt tại nhiều quốc gia khác.

Việc Tài được chiếu quốc tế không gây nhiều bất ngờ, khi trước đó phim có hành trình phòng vé khá rực rỡ trên sân nhà. Tác phẩm hành động gắn nhãn 16+ mở màn với thành tích ấn tượng, soán ngôi vương phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Sang tuần chiếu thứ 2, phim mới bắt đầu gặp cản trở khi phải đối đầu với đối thủ đồng hương Quỷ nhập tràng 2.

Tính đến chiều 10/4, tổng doanh thu Tài sau hơn 1 tháng chiếu là 113 tỷ đồng - xếp thứ 3 trong danh sách phim Việt ra mắt năm 2026, chỉ sau Thỏ ơi ( 450 tỷ đồng ) và Quỷ nhập tràng 2 ( 133 tỷ đồng ). Đoàn phim thông báo tác phẩm đã thu hút 1,6 triệu lượt khán giả mua vé. "Tâm chân thành cảm ơn quý khán giả thân thương đã mang lại cho phim hành trình rực rỡ suốt một tháng qua, được yêu thương với những con số đặc biệt như vậy", Mỹ Tâm chia sẻ.

Những ngày qua, phim đã giảm nhiệt sâu, bán vé nhỏ giọt. Mỹ Tâm cùng ê-kíp cũng dừng các chiến dịch cinetour.

Tài do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm ngồi ghế sản xuất. Phim có nội dung dễ tiếp cận, cảnh hành động, quay phim tương đối tốt. Tuy nhiên, câu chuyện còn đơn giản và những hạt sạn kịch bản khiến tác phẩm chưa làm hài lòng khán giả khó tính.