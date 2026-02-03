Tại sao Mỹ tạm dừng tấn công Iran?

Hệ thống phòng thủ tên lửa, lỗ hổng trong liên minh và nỗi sợ về một cuộc chiến mở rộng đang định hình sự kiềm chế của Washington, ngay cả khi áp lực lên Tehran vẫn tiếp tục.

Việc Mỹ duy trì áp lực lên Tehran nhưng vẫn kiềm chế hành động quân sự hiện đang được định hình bởi ba yếu tố then chốt: năng lực phòng thủ tên lửa, các lỗ hổng trong liên minh và nỗi sợ về một cuộc chiến lan rộng.

Dù các lực lượng quân sự và hậu cần của Mỹ đã hoàn tất triển khai trên khắp khu vực để sẵn sàng cho cuộc tấn công dự kiến vào ngày 1/2, nhưng quyết định tạm dừng ở phút chót không đơn thuần là tín hiệu hạ nhiệt hay sự nhượng bộ. Thực chất, đây là một bước hiệu chỉnh chiến lược nhằm quản trị rủi ro, thay vì thay đổi các mục tiêu cốt lõi nhắm vào Iran.

Những tính toán đằng sau sự kiềm chế

Cốt lõi của quyết định này nằm ở một tình thế lưỡng nan quen thuộc trong chính sách Trung Đông của Mỹ. Washington vừa muốn thể hiện quyết tâm và duy trì khả năng răn đe, vừa nhận thức sâu sắc rằng một cuộc tấn công trực tiếp vào Iran có khả năng kích hoạt một phản ứng dây chuyền trên toàn khu vực.

Sự trả đũa có thể lan rộng khắp các cơ sở quân sự của Mỹ, lãnh thổ Israel và cơ sở hạ tầng của các đồng minh trên khắp Trung Đông, lôi kéo nhiều bên vào một cuộc đối đầu mà ranh giới của nó sẽ rất khó kiểm soát.

Các tính toán về phòng thủ tên lửa cũng đóng vai trò quan trọng trong sự cân nhắc này. Việc đảm bảo bảo vệ thỏa đáng cho Israel và các đối tác khu vực đòi hỏi một mức độ triển khai và tích hợp mà chính các nhà lập kế hoạch của Mỹ dường như vẫn coi là chưa hoàn thiện.

Một chiến dịch được phát động trong điều kiện như vậy không chỉ làm lộ ra những lỗ hổng vật lý, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cam kết an ninh từ Mỹ trong trường hợp Iran phản ứng quy mô lớn.

Những rào cản chính trị nội bộ càng làm bức tranh thêm phức tạp. Một cuộc đối đầu kéo dài với Iran gợi lại ký ức về các chiến dịch quân sự trước đây - những cuộc chiến gây ra sự kiệt quệ về chiến lược thay vì mang lại kết quả quyết định.

Viễn cảnh bất ổn khu vực, sự gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và một cam kết quân sự lâu dài là gánh nặng mà giới lãnh đạo Mỹ hiện nay có vẻ ngần ngại gánh vác nếu không có những đảm bảo rõ ràng về khả năng kiểm soát tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin ngày 30/1. Ảnh: Sputnik.

Chiến lươc của Iran

Về phía mình, Tehran đã đáp trả bằng cách kết hợp những thông điệp răn đe với các tín hiệu ngoại giao được tính toán kỹ lưỡng. Lời cảnh báo của Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei về những hệ lụy sâu rộng trong khu vực nhằm mục đích làm tăng cái giá phải trả của một hành động quân sự trong mắt đối phương, nhắm tới không chỉ Washington mà còn cả mạng lưới đồng minh của Mỹ. Những tuyên bố như vậy nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố khả năng răn đe thông qua việc thể hiện quyết tâm, thay vì thúc đẩy leo thang một cách trực diện.

Song song với đó, giới chức Iran đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia đối thoại ngoại giao. Các báo cáo về triển vọng đàm phán giữa đại diện cấp cao hai bên cho thấy các kênh liên lạc vẫn đang được duy trì, với các địa điểm tiềm năng bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, UAE hoặc Ai Cập.

Thế trận "hai mũi nhọn" này phản ánh một cách tiếp cận nhất quán: ngoại giao được sử dụng như một công cụ chiến lược thay vì là dấu hiệu của sự nhượng bộ.

Đối với Tehran, mối quan tâm hàng đầu là tránh tạo ra một tiền lệ mà ở đó áp lực quân sự liên tục có thể trở thành công cụ cưỡng ép chính trị hiệu quả. Việc tham gia đàm phán giúp làm phức tạp hóa các kế hoạch của đối phương, kéo dài thời gian ra quyết định và thăm dò ý đồ của đối thủ, trong khi vẫn bảo vệ được các lập trường cốt lõi của mình.

Nỗ lực ngoại giao

Theo Politico, nhóm 5 quốc gia gồm Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực phối hợp.

Giới chức khu vực nhận định nỗ lực ngoại giao này xuất phát từ nỗi lo xung đột lan rộng - tương đồng với cảnh báo của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ cũng sẽ kích hoạt một "cuộc chiến khu vực".

Hôm 30/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Istanbul để tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Khi thông báo về các cuộc gặp này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết Tehran đặt mục tiêu “không ngừng củng cố quan hệ với các nước láng giềng dựa trên lợi ích chung”.

Dù chương trình nghị sự cụ thể chưa được công bố, các cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh ông Trump đưa ra những lời đe dọa can thiệp quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, hôm 28/1, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Badr Abdelatty, đã lần lượt trao đổi với ông Araghchi và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, nhằm “hướng tới việc đạt được sự lắng dịu, để tránh việc khu vực rơi vào những vòng xoáy bất ổn mới”.

Những cuộc trao đổi của ông Araghchi diễn ra song song với các cuộc tiếp xúc tương tự giữa lãnh đạo Iran và đại diện của nhiều quốc gia khác.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Iran Pezeshkian và khẳng định vương quốc này sẽ “không cho phép sử dụng không phận hay lãnh thổ của mình cho bất cứ hành động quân sự nào chống lại Iran, hay cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ bất kỳ bên nào, bất kể nguồn gốc”.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đưa ra cam kết tương tự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Mới đây, Điện Kremlin cho biết Nga nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng xoay quanh Iran, đồng thời khẳng định Moscow từ lâu đã đề nghị hỗ trợ xử lý hoặc lưu trữ uranium làm giàu của Tehran.

“Chủ đề này nằm trong chương trình nghị sự từ khá lâu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ khi được hỏi liệu Nga có đang thảo luận với Iran và Mỹ về khả năng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran hay không.

Ông Peskov khẳng định Nga coi đây là phương án có thể giúp loại bỏ một số “điểm gây căng thẳng” đối với nhiều quốc gia.

“Hiện nay, Nga đang tiếp tục các nỗ lực của mình, duy trì liên lạc với các bên liên quan và sẵn sàng làm hết khả năng để giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Nga từng cho biết vẫn còn dư địa cho đàm phán giữa Mỹ và Iran. “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Rõ ràng, tiềm năng cho các cuộc đàm phán vẫn chưa cạn kiệt… Chúng ta cần ưu tiên cơ chế đối thoại”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

“Bất kỳ hành động quân sự nào cũng chỉ có thể gây hỗn loạn trong khu vực và dẫn tới những hậu quả nguy hiểm đối với sự ổn định của hệ thống an ninh toàn khu vực”, ông cho hay.

Dấu hiệu hạ nhiệt

Theo ông Shahram Akbarzadeh, giáo sư về chính trị Trung Đông và Trung Á tại Đại học Deakin (Australia), giới lãnh đạo Iran đang tập trung nỗ lực vận động các cường quốc trong khu vực để ngăn chặn xảy ra một cuộc xung đột.

“Họ hy vọng rằng việc tạo ra áp lực đủ lớn đối với ông Trump sẽ khiến ông thay đổi quyết định”, ông Akbarzadeh nói với Al Jazeera. “Nỗ lực phối hợp của các cường quốc khu vực có thể tạo được ấn tượng với ông Trump, đặc biệt nếu ông ấy hiểu rõ rằng cuộc chiến là điều bất lợi cho kinh doanh”.

“Sự bất ổn trong khu vực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung dầu cho nền kinh tế toàn cầu, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn thế giới. Kinh tế Mỹ cũng sẽ bị tác động”, ông nói thêm.

TTổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trước những động thái mới, giới quan sát đang kỳ vọng về khả năng nối lại đàm phán nhằm giải quyết bất đồng kéo dài giữa đôi bên trong vấn đề hạt nhân, đồng thời xoa dịu lo ngại về nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới tại khu vực.

Một quan chức cấp cao của Iran và một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.

Một quan chức đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng Tehran và Washington đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán trong tuần này sẽ tập trung vào ngoại giao - động thái có thể giúp tạm thời tránh được các cuộc tấn công tiềm tàng.

"Ông Trump nói không có vũ khí hạt nhân, và chúng tôi đồng ý. Chúng tôi nhất trí với điều đó. Đó có thể là thỏa thuận tốt. Tất nhiên, đổi lại, chúng tôi mong muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Vì vậy, thỏa thuận đó là khả thi", ông Araghchi nói với CNN hôm 1/2.

Trong khi đó, một quan chức Iran chia sẻ: "Các hoạt động ngoại giao đang diễn ra. Để nối lại đàm phán, Iran nói rằng không nên có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".

Nước này "sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt trong vấn đề làm giàu uranium, bao gồm việc giao khoảng 400 kg uranium được làm giàu cao (HEU)", quan chức trên cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/2 cho hay ông hy vọng Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận.

"Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nói với các phóng viên tại Mar-a-Lago ở Florida. "Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không".

Tuyên bố trên nhằm đáp lại cảnh báo từ Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Iran sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Mới đây, hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa USS Delbert D. Black, đã rời khỏi cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ của Israel. Chiến hạm này đến Israel hôm 30/1, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Dù vậy, rủi ro chiến sự vẫn ở mức cao khi Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự.

Cũng trong cuộc phỏng vấn tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang triển khai "các tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới” ở khu vực gần Iran.