Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 20 tỷ USD, lọt top 30 châu Á

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức vượt 20 tỷ USD khi cổ phiếu VIC tăng mạnh lên gần 220.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10.

Đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC gần đây đã giúp ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã đạt 20,3 tỷ USD trong sáng 14/10, tức tăng 2,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, nằm trong nhóm những tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm những doanh nhân có tài sản tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây.

Xét tại châu Á, ông chủ Vingroup hiện là tỷ phú giàu thứ 29.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp đà tăng mạnh trên sàn HoSE, tiến sát mức 220.000 đồng/cổ phiếu vào sáng nay - vùng giá cao nhất từ khi niêm yết. Trong vòng 3 tháng qua, giá cổ phiếu VIC đã tăng gần gấp đôi nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Trên thị trường, vốn hóa của Vingroup cũng đã vượt mốc 800.000 tỷ đồng , là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam cán mốc lịch sử này. Với việc sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn tập đoàn, khối tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng biến động mạnh cùng đà tăng giá phi mã của cổ phiếu.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Vượng - cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh trong bối cảnh giá cổ phiếu VIC leo thang. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 37.500 tỷ đồng , tương đương hơn 1,4 tỷ USD .

Tính đến nay, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng nắm giữ khối tài sản tỷ USD.

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng .

Tính riêng 6 tháng đầu năm, Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm đạt 4.509 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng , tăng 15% so với cuối năm ngoái.

Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 30/10. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

Tập đoàn Vingroup cũng vừa có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Hồi cuối tháng 9, Vingroup chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.