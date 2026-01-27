Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn thảm khốc khiến 7 CĐV Hy Lạp thiệt mạng

  • Thứ ba, 27/1/2026 22:38 (GMT+7)
  • 42 phút trước

7 cổ động viên bóng đá thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Romania.

Europa League anh 1

Hình ảnh chiếc minivan lấn làn và đâm trực diện xe tải màu đỏ.

Theo truyền thông châu Âu, tất cả nạn nhân đều là cổ động viên CLB PAOK (Hy Lạp). Nhóm CĐV này đang trên đường sang Pháp để theo dõi trận đấu quan trọng giữa PAOK và Olympique Lyonnais tại Europa League vào rạng sáng 30/1.

Nhóm 10 người di chuyển bằng một chiếc minivan màu đen và gặp nạn trên tuyến quốc lộ E70, đoạn giữa hai thị trấn Caransebes và Lugoj, miền tây Romania.

Dữ liệu ban đầu cho thấy chiếc minivan cố gắng vượt xe trên đường thì bất ngờ lấn sang làn đối diện và đối đầu trực diện với một xe tải cỡ lớn đang lao tới.

Do mật độ giao thông dày đặc, tài xế không còn không gian xử lý. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc minivan bị hất văng, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Lực lượng cứu hộ Romania nhanh chóng có mặt tại hiện trường với xe cứu thương, xe cứu nạn, xe chữa cháy và đội ngũ chuyên trách. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, trực thăng y tế không thể tiếp cận khu vực tai nạn. Giới chức xác nhận 7 người đàn ông trong độ tuổi từ 28 đến 30 tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được chuyển gấp tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng thành phố Thessaloniki, ông Stelios Angeloudis, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân: "Chúng tôi hướng về những cổ động viên PAOK không may qua đời tại Romania trên hành trình theo chân đội bóng thân yêu. Xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục".

Cảnh sát Romania cho biết cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

