Tai nạn tàu hỏa tại Trung Quốc, 13 người thiệt mạng

  • Thứ năm, 27/11/2025 14:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 27/11 (giờ địa phương), một tai nạn tàu hỏa tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã khiến 13 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại khu vực ga thị trấn Lạc Dương, thành phố Côn Minh. Đoàn tàu thử nghiệm mang số hiệu 55537 - được sử dụng để kiểm tra thiết bị đo địa chấn - đã va chạm với nhóm công nhân vừa bước vào khu vực đường ray lúc rạng sáng, Reuters đưa tin.

Ngay sau tai nạn, Sở Đường sắt Côn Minh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ và xử lý hiện trường. Hoạt động vận tải tại ga đã được khôi phục trong buổi trưa cùng ngày, trong khi những người bị thương đang được điều trị.

tai nan tau hoa anh 1

Ga thị trấn Lạc Dương, thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Giới chức đường sắt cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ và nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Đài CCTV cho hay chuyến tàu thử nghiệm khi đó “đang di chuyển bình thường” qua khu vực đường cong thì bất ngờ đâm trúng các công nhân có mặt trong khu vực đường ray.

Cơ quan đường sắt Côn Minh đã đăng thông báo chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

AFP nhận định các vụ tai nạn lao động vẫn là thách thức lớn tại Trung Quốc do những lỗ hổng trong quy định và tiêu chuẩn an toàn.

Trước đó tại Trung Quốc, một vụ tai nạn đường sắt năm 2011 tại Chiết Giang khiến 40 người chết và hơn 200 người bị thương, hay vụ tàu đâm công nhân tại Cam Túc năm 2021 khiến 9 người thiệt mạng.

Lâm Phương

