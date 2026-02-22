Người đàn ông xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump bị bắn chết

Tổng thống Donald Trump không có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 28/12/2025. Ảnh: Reuters.

Các đặc vụ Mỹ cùng một phó cảnh sát trưởng đã bắn chết một người đàn ông khoảng ngoài 20 tuổi, người này xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ an ninh nằm trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ).

“Một đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ và một phó cảnh sát trưởng hạt Palm Beach đã đối đầu với đối tượng và lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng trong quá trình chạm trán. Không có nhân sự nào của Mật vụ Mỹ hoặc của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach bị thương”, thông cáo nêu rõ.

“Vụ việc đang được điều tra bởi Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Mật vụ Mỹ và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach. Các vấn đề được điều tra bao gồm lý lịch của đối tượng, các hành vi cụ thể, động cơ tiềm tàng”, thông cáo cho biết thêm.

Theo thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ công bố ngày 22/2, người đàn ông này mang theo một vật trông giống như súng hoa cải và một can nhiên liệu.

Danh tính nghi phạm chưa được công bố trong khi cảnh sát đang tìm cách thông báo cho thân nhân của người đàn ông này.

Tổng thống Donald Trump không có mặt tại Mar-a-Lago khi vụ việc xảy ra. Hiện ông Trump đang ở Washington.

Nghi phạm bị phát hiện tại cổng phía bắc của khu nghỉ dưỡng vào khoảng 1h30 sáng 22/2 theo giờ địa phương. Ý định của nghi phạm tại khu nghỉ dưỡng hiện vẫn chưa rõ. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Các đặc vụ tham gia vụ nổ súng sẽ được cho nghỉ hành chính “trong khi chờ kết quả điều tra”, theo quy trình thông thường của cơ quan này.

Trong năm 2024, ông Trump từng đối mặt với hai âm mưu ám sát. Tháng 7/2024, ông Trump bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ. Một viên đạn bay sượt qua tai ông đã làm một người tham dự sự kiện thiệt mạng.

Tháng 9/2024, một người đàn ông mang theo súng trường bị phát hiện ẩn nấp trong bụi cây tại câu lạc bộ golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Nghi phạm, Ryan Routh, sau đó bị kết án tù chung thân vì âm mưu ám sát ông Trump.