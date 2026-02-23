Chuyên gia quốc tế lạc quan về vận hội phát triển mới của Việt Nam

Việt Nam xếp thứ 12 trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đáng chú ý, Việt Nam được ghi nhận có mức cải thiện mạnh nhất về quan hệ kinh tế trong năm 2025 với mức tăng 3,1 điểm. Ở các lĩnh vực khác, Việt Nam cũng cải thiện về năng lực quân sự, ảnh hưởng văn hóa, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và khả năng phục hồi. Ngoài ra, theo ông Thayer, việc Việt Nam hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi cũng góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế.