Tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài ùn tắc

  • Thứ bảy, 7/2/2026 21:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân vào giờ cao điểm khiến giao thông qua cầu ùn tắc theo hướng từ nội thành đi sân bay Nội Bài.

Tối 7/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Tại hiện trường, 5 ôtô đâm dồn toa ở 2 làn đường sát dải phân cách giữa của cầu. Trong đó, ôtô mang BKS 98A-523.XX bị hư hỏng phần đầu; 4 xe khác bị móp méo, biến dạng cả đầu và đuôi. Vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài.

cau Nhat Tan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 2 làm rõ.

Cách đây 1 tuần, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở Hà Nội khiến 3 người bị thương. Cụ thể, khoảng 12h39 ngày 30/1, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

29:1726 hôm qua

Vị trí đặt chốt kiểm soát vụ tai nạn khiến trung tá CSGT hy sinh

Theo Cục CSGT đối chiếu với hiện trường, clip ghi nhận có thể thấy việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

07:01 5/2/2026

Tin mới vụ tai nạn làm CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong ở Thái Nguyên cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

23:31 4/2/2026

