Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài khoản bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng, cô gái nhờ công an tìm chủ

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:47 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau tiếng ting ting, cô gái ở Hưng Yên bất ngờ nhận nửa tỷ đồng trong tài khoản nên đã đến công an nhờ hỗ trợ tìm cách trả lại cho người chuyển nhầm.

Công an xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp để xác minh và trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng một cô gái trên địa bàn.

Trước đó vào chiều 26/9, chị Phạm Thị Phượng (sinh năm 2001, trú tại thôn Bình Xuân, xã Đông Thụy Anh) đang ở nhà thì bất ngờ nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng cá nhân tăng thêm 500 triệu đồng từ một người lạ mà chị không hề quen biết.

tra lai tien anh 1

Chị Phạm Thị Phượng (trú tại xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) nhờ công an tìm giúp người chuyển nhầm nửa tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của chị.

Nhận thấy có người chuyển nhầm và ngân hàng đã hết giờ làm việc do vào chiều thứ Bảy, nên chị Phượng chủ động đến Công an xã Đông Thụy Anh để trình báo sự việc, nhờ lực lượng công an hỗ trợ liên hệ với ngân hàng để trả lại số tiền cho người đã chuyển khoản nhầm.

Nói về hành động của mình, chị Phượng cho biết số tiền trên với cá nhân chị là rất lớn, biết chắc chắn không phải của mình nên chỉ mong nhanh chóng tìm lại đúng chủ. Được biết, chị Phượng hiện đang ở nhà chờ hoàn thiện thủ tục để đi xuất khẩu lao động.

Theo Công an xã Đông Thụy Anh, hành động trung thực của chị Phượng được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nữ thiếu tá công an trả lại túi xách gần 400 triệu cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được chiếc túi xách bên trong chứa số tiền quá lớn, nữ thiếu tá Công an Nghệ An đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

9 giờ trước

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trả lại cho người bị mất.

25:1516 hôm qua

Cào bùn lũ, bộ đội tìm thấy két sắt chứa nhiều tài sản giá trị

Trong lúc cào bùn đất khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử, các chiến sĩ bộ đội đã tìm thấy két sắt bên trong có chứa nhiều tài sản, giấy tờ giá trị và đã trao trả lại cho người dân thất lạc.

19:56 6/8/2025

https://vtcnews.vn/tai-khoan-bat-ngo-nhan-duoc-nua-ty-dong-co-gai-nho-cong-an-tim-chu-nhan-ar967795.html

Khánh Linh - Tiến Thắng/ VTC News

trả lại tiền Hưng Yên số dư tài khoản chuyển nhầm hành động đẹp

  • Hưng Yên

    Hưng Yên
    • Diện tích: 926,0 km²
    • Dân số: 1.480.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 1 Thị Xã, 8 Huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 221
    • Biển số xe: 89

Đọc tiếp

Bao so Bualoi di chuyen nhanh, cach dac khu Hoang Sa khoang 170 km hinh anh

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

1 giờ trước 19:49 27/9/2025

0

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý