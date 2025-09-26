Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:42 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trả lại cho người bị mất.

Công an trả lại cọc tiền hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ngày 26/9, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Đặng Văn Bi (phường Thủ Đức, TP.HCM) và đang tìm chủ nhân.

Qua xác minh, người này là anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường Thủ Đức).

Theo anh Anh, khoảng 10h50 cùng ngày, anh đang làm việc tại số 77 đường Đặng Văn Bi thì một phụ nữ đi đường phát hiện có người làm rơi tiền xuống đường gần chỗ anh đang làm việc nên đã nhặt lên. Do người phụ nữ có việc nên đưa số tiền cho anh Anh đi nộp giúp

Đến 11h, anh Anh đã đến Công an phường Thủ Đức nộp 43,1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Sơn (65 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đến công an trình báo việc bị rơi tiền. Ông cho biết buổi sáng vừa rút tiền ở ngân hàng, sau đó về nhà thì phát hiện bị mất.

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trao trả toàn bộ số tiền cho ông Sơn.

https://tienphong.vn/da-tim-duoc-nguoi-roi-coc-tien-500000-dong-tren-duong-o-tphcm-post1781521.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

