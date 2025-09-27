Nữ thiếu tá công an trả lại túi xách gần 400 triệu cho người đánh rơi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau khi nhặt được chiếc túi xách bên trong chứa số tiền quá lớn, nữ thiếu tá Công an Nghệ An đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết chỉ trong vài giờ, hai cán bộ công an đã liên tiếp nhặt được và trao trả ví, túi xách chứa tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 25/9, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú, cán bộ đội Tham mưu, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, trong lúc trở về nhà có nhặt được một túi xách màu đen chứa gần 400 triệu đồng gồm ngoại tệ, tiền Việt Nam, điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Sau khi xác minh thông tin, nữ thiếu tá đã trao lại toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiến (SN 1984, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đại úy Trần Nguyên Mạnh (cán bộ Công an phường Vinh Phú) nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế cùng số ngoại tệ trị giá gần 60 triệu đồng.

Đại úy Trần Nguyên Mạnh trao trả tài sản cho anh Công.

Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho anh Lê Văn Công (SN 1992, trú tại xã Tân Kỳ), người vừa đi lao động ở nước ngoài về để lo chi phí chữa bệnh cho người thân.

Xúc động nhận lại tài sản, cả anh Công và anh Hiến đều bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ trực tiếp giúp đỡ mình.

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

