Tác giả sách Cha giàu cha nghèo so sánh nền kinh tế Việt Nam và Mỹ

Ông Robert Kiyosaki cho biết lần quay lại Việt Nam này là để “học hỏi”, đồng thời so sánh sự chuyển dịch sản xuất toàn cầu và khác biệt trong cách vận hành kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.

Tác giả sách Cha giàu cha nghèo cho rằng Việt Nam đã thay đổi đáng kể, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, thương mại và phát triển hạ tầng. Ảnh: The Compass.

Ông Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng toàn cầu Rich Dad Poor Dad (Cha giàu cha nghèo) vừa có bài chia sẻ sau chuyến thăm trở lại Việt Nam. Vị tác giả đồng thời bày tỏ ấn tượng mạnh với tốc độ phát triển kinh tế cũng như hoạt động sản xuất của Việt Nam.

Trong bài viết chia sẻ sau chuyến đi, ông Kiyosaki nhắc lại lần đầu ông đến Việt Nam vào năm 1966. Sau nhiều thập kỷ, ông cho rằng Việt Nam đã thay đổi đáng kể, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, thương mại và phát triển hạ tầng.

Ông dẫn lại các số liệu về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm vừa qua với GDP năm 2025 tăng hơn 8%, nhanh nhất Đông Nam Á; tăng trưởng ngành sản xuất gần 10%. Tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 930 tỷ USD , tăng 18%; và thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cũng đạt mức cao kỷ lục 134 tỷ USD .

Ông Kiyosaki mô tả các đô thị lớn của Việt Nam như TP.HCM với nhịp sống sôi động, lưu lượng phương tiện dày đặc và hoạt động kinh tế liên tục. Ông cũng đề cập đến việc nhiều dự án hạ tầng như cao tốc, cảng biển, sân bay và nhà máy đang được triển khai với tốc độ mà "nước Mỹ đã không thấy trong nhiều thập kỷ".

Trong bài viết, ông Robert Kiyosaki cũng đưa ra so sánh giữa cách vận hành nền kinh tế Việt Nam và Mỹ. Ông cho rằng Việt Nam đang tập trung vào sản xuất, xây dựng và tái đầu tư, trong khi nền kinh tế Mỹ có xu hướng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng và mở rộng tín dụng.

Dẫn mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 ở mức tối thiểu 10%/năm, ông Robert Kiyosaki cho biết Việt Nam thực hiện kế hoạch này mà "không in thêm tiền" thay vào đó là "xây dựng, sản xuất và xuất khẩu".

Trong khi đó, tại Mỹ, vị tác giả dẫn số liệu năm 2024, có 771.480 người Mỹ vô gia cư chỉ trong một đêm - con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Con số này cũng tăng 18% so với năm trước, là mức tăng cao nhất trong một năm từng được ghi nhận.

"Các nhà máy của chúng ta đã biến mất. Lạm phát của chúng ta là thật. Nhà ở giá rẻ cũng đang biến mất. Và chúng ta cứ tiếp tục in tiền để bù đắp khoản thiếu hụt", ông viết, đồng thời nhấn mạnh: "Việt Nam đang tái đầu tư từng đồng USD kiếm được. Mỹ đang tiêu hết từng đồng USD in ra".

Ông dẫn số liệu cho thấy nợ công của Mỹ đã tăng mạnh trong nhiều năm qua, cùng với sự gia tăng tài sản hộ gia đình phần nào gắn với việc mở rộng cung tiền và giá tài sản.

"Từ năm 2003, đồng USD đã mất giá 93% giá trị so với vàng. Từ năm 2008, nợ chính phủ Mỹ đã tăng từ 9.000 tỷ USD lên gần 38.000 tỷ USD . Và tổng tài sản hộ gia đình Mỹ đã tăng gấp 3 lần không phải vì chúng ta sản xuất nhiều hơn, mà vì chúng ta in tiền nhiều hơn và thổi phồng giá tài sản. Đó là điều mà Richard (một người bạn của tác giả - PV) gọi là chủ nghĩa tín dụng", ông Robert Kiyosaki chia sẻ và gọi đây là một nền kinh tế không vận hành dựa trên tiết kiệm và đầu tư, mà dựa trên nợ và tiêu dùng ngày càng tăng.

Điều này trái ngược hoàn toàn so với Việt Nam, khi nền kinh tế được vận hành dựa trên sản xuất và tái đầu tư.

Từ góc nhìn của mình, ông Kiyosaki cho rằng các trung tâm sản xuất toàn cầu có xu hướng dịch chuyển tới những quốc gia có chi phí thấp hơn và năng lực sản xuất cao hơn. Theo ông, vai trò này từng thuộc về Mỹ, sau đó là Nhật Bản, Trung Quốc và hiện nay, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng.

Ông nhận định xu hướng này phản ánh tính cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu, nơi doanh nghiệp ưu tiên những thị trường có hiệu quả sản xuất cao.

Ông Robert Kiyosaki sinh năm 1947, là doanh nhân, nhà đầu tư và diễn giả người Mỹ. Ông được biết đến rộng rãi qua cuốn sách Rich Dad Poor Dad (Cha giàu cha nghèo), xuất bản lần đầu năm 1997.

Tác phẩm này được xem là một trong những cuốn sách phổ biến nhất về tài chính cá nhân, tập trung vào tư duy xây dựng tài sản, đầu tư và giáo dục tài chính. Trong nhiều năm qua, ông Kiyosaki thường xuyên chia sẻ quan điểm về kinh tế và xu hướng tài chính toàn cầu trên các nền tảng cá nhân cũng như tại các hội thảo quốc tế.