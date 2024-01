Tác giả cuốn 'Cha giàu cha nghèo' đang nợ hơn 1 tỷ USD

Robert Kiyosaki cho biết đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USD và dùng nợ để mua tài sản như vàng, bạc - loại tài sản có thể chống chịu được sự sụt giảm của thị trường và lạm phát tăng.

Theo Fortune, Robert Kiyosaki - tác giả của cuốn "Rich Dad Poor Dad" (Cha giàu cha nghèo) - Robert Kiyosaki tiết lộ ông đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ USD . Dù vay nợ khoản tiền lớn song tác giả này lại tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn "khoe" về món nợ.

"Tôi dùng nợ như tiền và không tiết kiệm tiền mặt. Đồng USD đã trở thành nợ và mất giá từ năm 1971, sau khi Nixon chấm dứt việc đổi USD sang vàng", ông Kiyosaki nói.

Tác giả cuốn sách nổi tiếng này còn tiết lộ ông không dùng tiền mặt mà dùng nợ để mua tài sản như vàng - loại tài sản có thể chống chịu được sự sụt giảm của thị trường và lạm phát tăng, không giống như tiền mặt gửi ngân hàng. "Nếu tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản", ông khẳng định.

Theo Robert Kiyosaki, sống không nợ là một giấc mơ đối với nhiều người nhưng đó là "lời khuyên tồi tệ nhất bạn có thể nói với ai đó hiện tại. "Tổng thống Biden đã cho in 10.000 tỷ USD , giá dầu tăng... Tại sao tôi phải tiết kiệm tiền?", ông nêu quan điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tác giả của cuốn "Cha giàu cha nghèo" cũng đưa ra nhiều cảnh báo về khủng hoảng ngân hàng sắp xảy ra, áp lực lạm phát và sự sụp đổ thị trường chứng khoán.

Tác giả Cha giàu cha nghèo trong một lần đến Việt Nam hồi cuối năm 2015. Ảnh: Hoa Khang.

Những yếu tố này đã thúc đẩy ông mua các giếng dầu thay vì cổ phiếu dầu, tiết kiệm vàng và bạc, gửi vào ngân hàng bên ngoài nước Mỹ. "Người chiến thắng sẽ là người giữ vàng và bạc", tác giả đồng thời là nhà đầu tư lừng danh Robert Kiyosaki nhấn mạnh.

Mặc dù khuyến nghị tận dụng nợ để mua tài sản, ông lại không đồng tình với việc vay tiền để mua những món đồ vật chất không tăng giá trị hoặc không trả cổ tức.

Robert Kiyosaki sinh ra và lớn lên ở Hilo, Hawaii trong một gia đình thế hệ thứ tư Nhật Bản - Mỹ. Ông là tác giả của cuốn sách từng giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người dưới tựa đề: Rich Dad Poor Dad - Cha giàu cha nghèo.

Ông không chỉ được biết đến như là tác giá của một loạt cuốn sách bán chạy có thể dễ dàng kể tên như Rich Dad Poor Dad (Cha giàu cha nghèo), The 8 New Rules of Money (8 quy tắc của đồng tiền) và Unfair Advantage (Lợi thế không thể cạnh tranh), mà Robert còn được xem là một nhà đầu tư, một doanh nhân, một diễn giả nổi tiếng.