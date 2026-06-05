Tá hỏa phát hiện con trăn 3 m dưới gầm giường lúc rạng sáng

Con trăn có chiều dài gần 3 m bất ngờ xuất hiện dưới gầm giường tại khu vực nghỉ ngơi của một đơn vị ở Khánh Hòa vào rạng sáng, khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ.

Nhóm công nhân giật mình phát hiện trăn lớn dưới gầm giường lúc rạng sáng Một đoạn video ghi lại cảnh trăn gấm dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại Khánh Hòa đang thu hút sự chú ý. Sau khi nhận diện loài, anh Hoàng Phú phát hiện đã xua đuổi con vật trở lại môi trường tự nhiên.

Đoạn video ghi lại cảnh một con trăn, kích thước trung bình, nằm dưới gầm giường được anh Hoàng Phú đăng tải ngày 5/6 và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phú cho biết khoảng 1h ngày 4/6, sau khi kết thúc ca làm việc, anh cùng một số đồng nghiệp trở về phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu vực dưới giường.

Nghi ngờ có động vật chui vào phòng, nhóm người dùng đèn pin kiểm tra và phát hiện một cá thể bò sát cỡ lớn đang cuộn mình trong góc tối. Hình ảnh ghi lại cho thấy con vật có thân hình to, hoa văn đặc trưng và gần như chiếm trọn khoảng trống dưới gầm giường.

"Ban đầu mọi người khá bất ngờ vì thời điểm đó đã khuya, khu vực nghỉ ngơi vẫn bình thường. Không ai nghĩ một con vật lớn như vậy lại xuất hiện ngay dưới nơi sinh hoạt của mình", anh Phú cho biết.

Sau khi quan sát kỹ, anh Phú nhận định đây là trăn gấm và tiến hành xử lý theo hướng đảm bảo an toàn cho cả người lẫn động vật. Do khu vực đóng quân nằm gần bìa rừng, cách xa cơ quan chức năng, nhóm của anh đã tìm cách xua đuổi để cá thể trăn di chuyển trở lại môi trường tự nhiên.

Theo anh Phú, trong quá trình công tác, anh từng được trang bị kiến thức nhận diện một số loài động vật hoang dã nên có thể phân biệt đây là trăn gấm, loài không có nọc độc nhưng sở hữu kích thước lớn.

"Nơi nghỉ của tôi nằm gần khu vực bìa rừng, xung quanh có nhiều cây cối và thảm thực vật tự nhiên. Đây có thể là lý do khiến các loài động vật hoang dã, trong đó có trăn, thỉnh thoảng xuất hiện và di chuyển vào khu vực sinh hoạt của con người, nhất là vào ban đêm", anh nói.

Hồi tháng 1, Hạt kiểm lâm Cam Lâm (Khánh Hòa) cũng từng ghi nhận trường hợp trăn xuất hiện gần khu dân cư, đặc biệt tại những khu vực giáp rừng hoặc có nhiều cây cối.

Trăn gấm là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, phân bố tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này có thể đạt chiều dài hơn 6 m khi trưởng thành, sống chủ yếu ở rừng tự nhiên, đầm lầy hoặc khu vực ven sông suối. Trăn gấm thuộc nhóm động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ.

Dù không có nọc độc, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa. Cơ quan kiểm lâm khuyến cáo người dân khi phát hiện trăn hoặc các loài động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư không nên tự ý tiếp xúc, săn bắt hoặc xua đuổi bằng các biện pháp nguy hiểm. Thay vào đó, người dân nên thông báo cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý phù hợp.