Gumayusi gục ngã trước đội cũ

Sau cú sẩy chân đầy bất ngờ trong ngày ra quân trước KT Rolster, T1 đã nhanh chóng lấy lại vị thế bằng một chiến thắng áp đảo 2-0 trước đối thủ duyên nợ Hanwha Life Esports (HLE).

Chiến thắng quan trọng giúp Faker và đồng đội giải tỏa áp lực cực lớn sau trận thua muối mặt ngày ra quân. Ảnh: OsenTV.

Trước khi bước vào trận đại chiến, T1 phải đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng sau thất bại nặng nề 0-2 trước KT Rolster ngay ngày ra quân. Việc bị đẩy xuống nhóm dưới bảng xếp hạng khiến cuộc đối đầu với một ông lớn như HLE trở thành bài kiểm tra cho bản lĩnh của họ.

Trận đại chiến giữa T1 và HLE không chỉ thu hút bởi tính chất chuyên môn mà còn là cột mốc lịch sử đối với cá nhân người đi rừng Oner. Bước vào loạt Bo3 này, cả Oner và xạ thủ Gumayusi đều đứng trước cơ hội chạm mốc 300 trận thắng tại LCK.

Và trong một ngày thi đấu thăng hoa, chính Oner là người đã tỏa sáng rực rỡ nhất để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu với tư cách là người chơi thứ 21 đạt được cột mốc này.

Oner không chỉ "ẵm" giải Player of the match mà còn ghi tên mình vào lịch sử LCK. Ảnh: LCK.

Ở ván đấu đầu tiên, HLE đã khiến người hâm mộ tại LoL Park bất ngờ khi tung ra "bài tẩy" Anivia ở đường trên. Lựa chọn "dị" này bước đầu đã gây ra không ít khó khăn cho T1, kết hợp với sự chủ động của Kanavi giúp HLE kiểm soát tốt giai đoạn đầu trận.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội tuyển lớn đã được T1 thể hiện đúng lúc. Với con bài Xin Zhao trong tay Oner, T1 liên tục thắng lợi trong các pha giao tranh mục tiêu, đặc biệt là ở khu vực hang Rồng. Khả năng càn lướt của Oner cùng sự ổn định của cặp đôi đường dưới đã giúp T1 lật ngược thế cờ, dứt điểm ván đấu sau hơn 36 phút nghẹt thở.

Sang ván thứ hai, kịch bản có phần tương tự khi HLE một lần nữa vươn lên dẫn trước về điểm hạ gục nhờ những tình huống can thiệp sớm của rừng. Thế nhưng, sai lầm trong pha di chuyển của Doran đã mở ra cơ hội vàng cho T1.

Tận dụng sơ hở, Faker với kinh nghiệm dày dặn đã có tình huống bắt lẻ then chốt vào Taliyah của Zeka, khiến đội hình HLE tan vỡ. Oner tiếp tục có một ván đấu "out trình" hoàn toàn đối thủ, giúp T1 quét sạch kẻ địch và ấn định chiến thắng 2-0 gọn gàng.

Chiến thắng này không chỉ giúp T1 giải tỏa áp lực tâm lý sau trận thua mở màn mà còn khẳng định rằng đội vẫn là một thế lực cực kỳ đáng gờm. Oner với danh hiệu POM (Player of the Match) xứng đáng là linh hồn trong lối chơi tấn công rực lửa của T1 ở ngày thi đấu hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ lượt trận ngày 4/4, Dplus KIA (DK) cũng đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Kiwoom DRX với tỷ số 2-0. Điểm nhấn của trận đấu này thuộc về xạ thủ trẻ Smash với tình huống Triple Kill mãn nhãn bằng con bài Corki, nhấn chìm mọi hy vọng lật kèo của DRX.

Với những kết quả này, BXH LCK Mùa Xuân 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các ông lớn dần trở lại quỹ đạo, hứa hẹn một mùa giải đầy kịch tính và khó lường phía trước.