Người Hàn Quốc 'phát cuồng', lập cả trang web theo dõi Jensen Huang

Chuyến thăm Hàn Quốc của CEO Nvidia đã tạo nên một cơn sốt truyền thông lớn tại nước này khi ông được công chúng săn đón nồng nhiệt như sao K-pop.

Jensen Huang chính thức đáp máy bay xuống sân bay Gimpo, quận Gangseo, Seoul vào chiều ngày 5/6. Ảnh: News1.

Chuyến thăm của CEO Nvidia Jensen Huang đến Hàn Quốc bắt đầu từ chiều 5/6 đang trở thành tâm điểm của truyền thông nước này. Sự quan tâm dành cho ông lớn đến mức được ví như đối với các ngôi sao K-pop toàn cầu.

Một trang web mang tên "Dấu chân của Jensen Huang" đã được lập ra bằng tiếng Hàn để cập nhật bản đồ di chuyển và lịch trình chi tiết của ông. Trang web này nhanh chóng thu hút hơn 80.000 lượt truy cập.

Lịch trình của CEO Nvidia bao gồm việc xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế ăn khách "You Quiz on the Block" và thực hiện cú ném bóng mở màn tại một trận đấu bóng chày của đội Doosan Bears.

Cơn sốt mang tên Jensen Huang lớn đến mức trang web theo dõi ông còn cập nhật giá cổ phiếu của các công ty sản xuất thịt ba chỉ và rượu soju. Đây là những món ăn nhiều khả năng được lựa chọn trong những bữa ăn "bình dân" giữa ông và giới lãnh đạo công nghệ Hàn Quốc.

Jensen Huang từng hết lời khen ngợi món gà rán Hàn Quốc tại bữa tối ở Seoul với các lãnh đạo Samsung và Hyundai trong chuyến đi tới nước này hồi tháng 10/2025. Ảnh: Yonhap.

Thực tế, chuyến đi này mang mục đích kinh tế chiến lược quan trọng. Nvidia đang nỗ lực thắt chặt quan hệ với các đối tác Hàn Quốc trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu gặp nhiều thách thức do xung đột tại Iran. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với các rào cản pháp lý ngày càng nghiêm ngặt khi bán chip sang thị trường Trung Quốc.

Tại một buổi tiệc tối với các nhà lãnh đạo công nghệ trước đó, Jensen Huang từng khẳng định: “Hàn Quốc là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của chúng tôi”.

Trong chuyến đi này, ông dự kiến gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn như Chey Tae-won của SK Group, Koo Kwang-mo của LG Group và Lee Hae-jin của Naver. Ngay cả tại trận đấu bóng chày, Chủ tịch tập đoàn Doosan cũng sẽ tham gia với vai trò người đánh bóng.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Hàn Quốc lại ghi nhận phản ứng tiêu cực trong ngày 5/6. Xu hướng này chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm chung của ngành chip Mỹ sau báo cáo kinh doanh kém khả quan của Broadcom.

Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 3,98%, trong khi SK Hynix - đối tác cung ứng chip HBM chủ lực cho Nvidia - giảm mạnh 7,22%. Nhóm cổ phiếu thực phẩm và đồ uống liên quan có sự biến động trái chiều.