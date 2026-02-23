T1 bị loại là bi kịch cho LCK

Giá vé của vòng chung kết LCK Cup diễn ra tại Hồng Kông sập mạnh sau khi T1 bị loại.

T1 khiến giới phe vé thiệt hại nặng khi không thể đến Hồng Kông. Ảnh: LCK.

Tại chung kết nhánh thua LCK Cup 2026, Dplus KIA (DK) đã tạo nên một màn lội ngược dòng kinh điển khi giành chiến thắng 3-2 trước T1. Kết quả này không chỉ tiễn đương kim vô địch thế giới rời giải đấu mà còn trực tiếp khiến thị trường vé chợ đen tại Hồng Kông sụp đổ. Theo ghi nhận, giá sang tay cho vòng đấu cuối đã lao dốc mạnh, với mức giảm trên 50% sau một đêm.

Thất bại của T1 trước DK được coi là một biến cố đối với dân đầu cơ. Trước đó, dựa trên sức hút khổng lồ của huyền thoại Faker, giới "phe vé" đã đặt cược lớn vào việc T1 sẽ góp mặt tại trận chung kết diễn ra ở Hồng Kông. Lợi dụng sự quan tâm từ người hâm mộ, hàng loạt vé đã bị thu gom và rao bán với giá cắt cổ trên các nền tảng như Xianyu hay Zhuanzhuan.

Theo biểu giá niêm yết chính thức, vé xem LCK Cup tại Hồng Kông có 6 mức giá, dao động 488-1.688 HKD (1,5-5 triệu đồng). Tuy nhiên, khi T1 chưa bị loại, các đại lý tự phát đã đẩy giá lên mức 7,5-11 triệu đồng, gấp đôi giá gốc. Thậm chí, nhiều vị trí đẹp còn được rao cao hơn tùy thuộc vào độ khan hiếm.

Ngay sau khi DK hoàn tất cú "lội ngược dòng" vào tối 22/2, thị trường ngay lập tức đảo chiều. Từ ngày 23/2, giá vé các hạng đồng loạt giảm sâu 30%-60%. Lượng giao dịch cũng sụt giảm nghiêm trọng khi người hâm mộ T1 hủy kế hoạch đến Hồng Kông. Nhiều người bán cho biết họ treo biển hạ giá suốt 3 ngày nhưng không có ai hỏi mua, buộc phải chấp nhận bán lỗ dưới giá gốc để thu hồi vốn.

Hạng ghế (HKD) Giá chợ đen khi T1 chưa bị loại (NDT) Giá sau khi T1 bị loại (NDT) Mức giảm ước tính 488 1.800 800 ~55% 888 2.200 1.100 ~50% 1.388 2.800 1.400 ~50% 1.688 3.200 1.500 ~53%

Đối với những khán giả vẫn có ý định theo dõi các đội tuyển như DK, Gen.G hay BNK FearX, đây được coi là thời điểm vàng để sở hữu vé với chi phí thấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo người mua cần đặc biệt tỉnh táo trước các rủi ro về định danh. LCK đã yêu cầu toàn bộ vé phải được liên kết với thông tin cá nhân thực tế của người xem. Nhiều trường hợp vé tặng hoặc từ các nguồn không chính thống có thể không vượt qua được bước kiểm tra an ninh tại sân vận động.

Sự việc cho thấy giá trị thương mại của LCK Cup vẫn đang phụ thuộc quá lớn vào một cái tên duy nhất. Khi thiếu vắng sự hiện diện của T1, sức hút của giải đấu đối với các nhà đầu tư và khán giả đại chúng bị ảnh hưởng đáng kể. Ban tổ chức giải đấu hiện chưa có thông báo về việc hỗ trợ hoàn vé hay đổi trả cho những người không còn nhu cầu.

Khán giả được khuyến nghị chỉ nên giao dịch qua các nền tảng có chính sách bảo đảm hoặc thanh toán trung gian để tránh bị lừa đảo. Cần giữ lại toàn bộ hồ sơ trò chuyện và biên lai chuyển khoản để đối chiếu khi có sự cố. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân qua các ứng dụng không có sự bảo hộ của sàn thương mại.