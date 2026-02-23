Hàn Quốc cảnh báo công nghệ Trung Quốc đang vượt xa

Trong vòng 2 năm, Hàn Quốc hụt hơi trước Trung Quốc ở 50 công nghệ chiến lược, khoảng cách AI và pin thứ cấp bị nới rộng đáng kể.

Trung Quốc đang âm thầm rút ngắn khoảng cách công nghệ. Ảnh: Pulse Korea.

Một bản đánh giá của Chính phủ Hàn Quốc so sánh trình độ phát triển của 50 công nghệ chiến lược quốc gia trong năm 2024 cho thấy Hàn Quốc chỉ còn dẫn trước Trung Quốc ở 6 lĩnh vực. Trong lần đánh giá trước vào năm 2022, Hàn Quốc vượt trội ở 17 công nghệ.

Theo “Dự thảo Kết quả Đánh giá Trình độ Công nghệ năm 2024” do Bộ Khoa học và CNTT công bố, Hàn Quốc xếp cuối trong nhóm so sánh 50 công nghệ chiến lược quốc gia với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Khi lấy Mỹ làm mốc 100%, trình độ công nghệ của Trung Quốc được xác định ở mức 91,3%, tiếp theo là EU (90,5%), Nhật Bản (84,9%) và Hàn Quốc (82,7%).

Khoảng cách của Hàn Quốc so với Mỹ là 2,6 năm, tức chênh lệch 1,2 năm so với Trung Quốc. Trong khi Hàn Quốc thu hẹp khoảng cách 0,4 năm so với mức 3 năm vào năm 2022, thì Trung Quốc đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách công nghệ chiến lược tới 0,8 năm trong cùng giai đoạn.

Con số này thay đổi lớn so với lần đánh giá năm 2022, với thứ tự lần lượt là Mỹ (100%), EU (92,3%), Trung Quốc (86,5%), Nhật Bản (85,2%) và Hàn Quốc (81,7%). Trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy độ tăng bền vững, Nhật Bản có tỷ lệ tăng trưởng giảm tính từ 2016, còn EU tính từ 2020.

Bảng so sánh sự phát triển công nghệ giữa các nước. Ảnh: Ministry of Science and ICT Korea.

Hàn Quốc từng là quốc gia duy nhất dẫn đầu ở lĩnh vực pin thứ cấp vào năm 2022 với khoảng cách 0,9 năm. Đến năm 2024, Trung Quốc được dự đoán sẽ vươn lên vị trí số một, còn Hàn Quốc tụt lại phía sau 0,2 năm.

Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc ở các lĩnh vực chất bán dẫn và màn hình, cách biệt 0,7 năm. Đồng thời, quốc gia này cũng vượt lên trên trong các lĩnh vực điện hạt nhân thế hệ mới và công nghệ sinh học tiên tiếp, nơi trước đó từng ngang bằng.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc đạt 80,6% so với trình độ của Mỹ, với khoảng cách 2,1 năm, còn Trung Quốc chỉ thua 7%. Báo cáo chỉ ra rằng khi chu kỳ công nghệ ngày càng rút ngắn nhanh chóng, cục diện các cường quốc công nghệ cũng đang thay đổi.

Bản đánh giá này được là kết quả tổng hợp của các đánh giá định lượng phân tích số lượng bài báo khoa học và bằng sáng chế đối với tổng cộng 136 công nghệ cốt lõi thuộc 11 lĩnh vực, kết hợp với đánh giá định tính của hơn 1.000 chuyên gia. Trong bảng xếp hạng toàn bộ 136 công nghệ, Mỹ đứng đầu và tiếp theo đó là EU, Trung Quốc, Nhật Bản.

Một số ý kiến cho rằng bản đánh giá này không phản ánh trực tiếp năng lực cạnh tranh công nghiệp hay mức độ thương mại hóa. Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc nêu rõ trong báo cáo rằng việc bảo đảm các công nghệ chiến lược là một trụ cột then chốt của an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh công nghiệp và cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.