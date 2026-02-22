Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

Báo Hàn Quốc: LCK đặt trọng tâm tại Việt Nam

  • Chủ nhật, 22/2/2026 17:26 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Các đội tuyển Hàn Quốc xem Việt Nam là thị trường tiềm năng với lượng người yêu thích eSports đông đảo.

Faker trong sự kiện giao lưu người hâm mộ tại Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Daily Esports cho rằng sau một thập kỷ tập trung vào thị trường Trung Quốc, LCK (giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc) đang chuyển dịch trọng tâm sang Việt Nam. Với lượng khán giả đông đảo và sự tăng trưởng vượt bậc, người hâm mộ trong nước trở thành "mỏ vàng" mới của thể thao điện tử xứ kim chi.

Theo số liệu từ Riot Games, chỉ số người xem LCK tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 62% ở năm 2025. Kênh YouTube LCK Tiếng Việt hiện cán mốc 1,03 triệu lượt đăng ký. So với năm 2022, lượng người xem đồng thời (PCU) đã tăng vọt 180% chỉ sau 3 năm.

Các đội tuyển hàng đầu đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Hanwha Life Esports (HLE) là đơn vị tiên phong khi tổ chức Global Fanfest tại TP.HCM vào năm 2024 và 2025. Tháng 5/2025, 2.500 vé trả phí cho sự kiện của HLE đã "cháy hàng" chỉ sau 4 phút mở bán.

LCK anh 1

GenG Esports giao lưu với người hâm mộ tại Việt Nam trong chương trình phối hợp với LG. Ảnh: LGVN.

Gen.G Esports tổ chức một sự kiện tại Việt Nam phối hợp với LG, nhà tài trợ của đội. Tương tự, T1 cũng gây tiếng vang lớn với buổi họp mặt người hâm mộ tại Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái. Sự kiện diễn ra tại VEC với sự tài trợ của VPBank, thu hút khoảng 20.000 khán giả trong 2 ngày.

Tại Việt Nam, sức hút của các tuyển thủ đôi khi vượt qua cả danh tiếng đội tuyển. Morgan (Team Liquid, cựu tuyển thủ LCK) là một ví dụ điển hình. Khi anh đặt chân tới sân bay Nội Bài, cảnh hỗn loạn diễn ra do lượng người hâm mộ chào đón quá đông. Video giới thiệu tuyển thủ này của Team Liquid được bổ sung phụ đề tiếng Việt để chiều lòng fan.

Sự xuất hiện của 'Lazyfeel' Trần Bảo Minh tại DRX cũng tạo nên cú hích lớn. Anh là ngoại binh đầu tiên ra mắt và giành danh hiệu POG tại LCK. Tháng 8 năm ngoái, Lazyfeel vinh dự được mời dự tiệc chiêu đãi Tổng bí thư tại Nhà Xanh (Hàn Quốc).

Dự kiến vào tháng 5 tới, DRX sẽ tổ chức LCK Roadshow tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một trận đấu chính thức trong khuôn khổ giải đấu được diễn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, đánh dấu cột mốc lịch sử cho nền eSports khu vực.

Theo Daily Esports, dù tiềm năng lớn, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Mức thu nhập trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp tại đây khoảng 500 USD (hơn 12 triệu đồng), trong khi giá vé các sự kiện thường chiếm tới 10% thu nhập tháng. Điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tốn kém.

Bên cạnh đó, việc giải đấu nội địa VCS bị hạ cấp xuống nhóm 2 cũng khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn. Một số chuyên gia cho biết các doanh nghiệp đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đổ vốn vào các dự án dài hạn. Tuy nhiên, với sức hút từ các ngôi sao LCK, Việt Nam vẫn là điểm đến không thể bỏ qua trong chiến lược toàn cầu hóa của Riot Games Hàn Quốc.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Thêm một người rời bỏ công ty của Elon Musk

Việc Tony Wu rời đi khiến xAI đứng trước nguy cơ xáo trộn trong quá trình phát triển sản phẩm, trong khi công ty liên tục bị chỉ trích trong thời gian gần đây.

15:00 11/2/2026

Chàng trai mong được chơi game tới ngày cuối đời

Trong những ngày cận kề cái chết, một bệnh nhân ung thư tại Canada đã tìm thấy sự an ủi từ Doom và nhận được lời động viên xúc động từ các nhà phát triển của series game này.

14:05 11/2/2026

FPT kể câu chuyện Tết 'Hợp mạng' qua những kết nối liền mạch đầu năm

Không chỉ là câu chuyện ngày Tết, “hợp mạng” còn đại diện cho mong muốn mọi thứ diễn ra đúng nhịp, không gián đoạn. Với FPT, lựa chọn ưu tiên đầu năm là sự liền mạch của kết nối.

12:00 11/2/2026

Hà Mi

LCK YouTube LCK HLE DRX Team Liquid Gen.G Esports

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

iPhone gap da san sang? hinh anh

iPhone gập đã sẵn sàng?

5 giờ trước 15:50 22/2/2026

0

Báo cáo từ chuỗi cung ứng tiết lộ bộ đôi iPhone gập và iPhone 18 Pro sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ngay trong tháng 7, cho thấy Apple đã vượt qua các rào cản kỹ thuật.

Sap khong nhan ra MacBook moi hinh anh

Sắp không nhận ra MacBook mới

6 giờ trước 14:00 22/2/2026

0

Với giá dự kiến 700 USD và thiết kế nhiều màu sắc, MacBook giá rẻ giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng mới, trong khi vẫn giữ một số yếu tố cao cấp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý