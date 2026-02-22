Báo Hàn Quốc: LCK đặt trọng tâm tại Việt Nam

Các đội tuyển Hàn Quốc xem Việt Nam là thị trường tiềm năng với lượng người yêu thích eSports đông đảo.

Faker trong sự kiện giao lưu người hâm mộ tại Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Daily Esports cho rằng sau một thập kỷ tập trung vào thị trường Trung Quốc, LCK (giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc) đang chuyển dịch trọng tâm sang Việt Nam. Với lượng khán giả đông đảo và sự tăng trưởng vượt bậc, người hâm mộ trong nước trở thành "mỏ vàng" mới của thể thao điện tử xứ kim chi.

Theo số liệu từ Riot Games, chỉ số người xem LCK tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 62% ở năm 2025. Kênh YouTube LCK Tiếng Việt hiện cán mốc 1,03 triệu lượt đăng ký. So với năm 2022, lượng người xem đồng thời (PCU) đã tăng vọt 180% chỉ sau 3 năm.

Các đội tuyển hàng đầu đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Hanwha Life Esports (HLE) là đơn vị tiên phong khi tổ chức Global Fanfest tại TP.HCM vào năm 2024 và 2025. Tháng 5/2025, 2.500 vé trả phí cho sự kiện của HLE đã "cháy hàng" chỉ sau 4 phút mở bán.

GenG Esports giao lưu với người hâm mộ tại Việt Nam trong chương trình phối hợp với LG. Ảnh: LGVN.

Gen.G Esports tổ chức một sự kiện tại Việt Nam phối hợp với LG, nhà tài trợ của đội. Tương tự, T1 cũng gây tiếng vang lớn với buổi họp mặt người hâm mộ tại Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái. Sự kiện diễn ra tại VEC với sự tài trợ của VPBank, thu hút khoảng 20.000 khán giả trong 2 ngày.

Tại Việt Nam, sức hút của các tuyển thủ đôi khi vượt qua cả danh tiếng đội tuyển. Morgan (Team Liquid, cựu tuyển thủ LCK) là một ví dụ điển hình. Khi anh đặt chân tới sân bay Nội Bài, cảnh hỗn loạn diễn ra do lượng người hâm mộ chào đón quá đông. Video giới thiệu tuyển thủ này của Team Liquid được bổ sung phụ đề tiếng Việt để chiều lòng fan.

Sự xuất hiện của 'Lazyfeel' Trần Bảo Minh tại DRX cũng tạo nên cú hích lớn. Anh là ngoại binh đầu tiên ra mắt và giành danh hiệu POG tại LCK. Tháng 8 năm ngoái, Lazyfeel vinh dự được mời dự tiệc chiêu đãi Tổng bí thư tại Nhà Xanh (Hàn Quốc).

Dự kiến vào tháng 5 tới, DRX sẽ tổ chức LCK Roadshow tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một trận đấu chính thức trong khuôn khổ giải đấu được diễn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, đánh dấu cột mốc lịch sử cho nền eSports khu vực.

Theo Daily Esports, dù tiềm năng lớn, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Mức thu nhập trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp tại đây khoảng 500 USD (hơn 12 triệu đồng), trong khi giá vé các sự kiện thường chiếm tới 10% thu nhập tháng. Điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tốn kém.

Bên cạnh đó, việc giải đấu nội địa VCS bị hạ cấp xuống nhóm 2 cũng khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn. Một số chuyên gia cho biết các doanh nghiệp đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đổ vốn vào các dự án dài hạn. Tuy nhiên, với sức hút từ các ngôi sao LCK, Việt Nam vẫn là điểm đến không thể bỏ qua trong chiến lược toàn cầu hóa của Riot Games Hàn Quốc.