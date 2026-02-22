Sắp không nhận ra MacBook mới

Với giá dự kiến 700 USD và thiết kế nhiều màu sắc, MacBook giá rẻ giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng mới, trong khi vẫn giữ một số yếu tố cao cấp.

Ảnh dựng MacBook 12,9 inch dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Dựa trên tin đồn, Apple đang phát triển mẫu MacBook giá rẻ, cạnh tranh với Chromebook và các dòng laptop Windows cấp thấp. Nếu tin đồn chính xác, Táo khuyết có thể tiếp cận nhóm phân khúc người dùng tiềm năng mới.

So với MacBook Pro hay MacBook Air, MacBook giá rẻ dự kiến có nhiều thay đổi đáng chú ý, chẳng hạn như màn hình nhỏ, chip xử lý mang từ iPhone và modem mạng do Apple tự phát triển. Sản phẩm nhiều khả năng trình làng trong đầu tháng 3.

Trên thực tế, tin đồn về MacBook giá rẻ đã xuất hiện từ giữa năm ngoái. Đây là những chi tiết đáng chờ đợi trên laptop mới của Apple.

Thời gian ra mắt MacBook giá rẻ

Apple đã gửi thư mời cho sự kiện Apple Special Experience tại Mỹ, Anh và Trung Quốc vào ngày 4/3. Nhiều nguồn tin cho biết hãng sẽ trình diễn các sản phẩm mới cho giới báo chí tại sự kiện, trong đó có MacBook giá rẻ.

Thông tin về MacBook giá rẻ lần đầu được nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ vào tháng 6/2025. Trước đó 4 năm, chuyên gia rò rỉ (leaker) Jon Prosser tiết lộ Táo khuyết đang phát triển một mẫu MacBook Air với nhiều màu sắc, dù sản phẩm không thành hiện thực.

Ảnh minh họa các màu sắc có thể xuất hiện trên MacBook giá rẻ. Ảnh: MacRumors.

Chiếc MacBook nhiều màu sắc lại xuất hiện trong nhiều tin đồn gần đây. Theo Kuo, Apple có kế hoạch sản xuất thiết bị trong quý IV/2025 hoặc đầu quý I/2026. Nếu quá trình sản xuất bắt đầu từ cuối năm ngoái, Táo khuyết sẽ sẵn sàng giới thiệu sản phẩm trong tương lai gần.

Tháng 11/2025, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg đưa tin Apple có kế hoạch ra mắt laptop giá rẻ để cạnh tranh với Chromebook và máy tính chạy Windows, thời gian dự kiến vào nửa đầu năm 2026.

Đến tháng 2 năm nay, Gurman đưa tin sản phẩm sẽ lên kệ trong nửa đầu năm. Ít ngày sau, cây viết từ Bloomberg tiết lộ model mới sẽ xuất hiện sớm nhất trong tháng 3, sở hữu thiết kế cao cấp so với giá bán.

Thiết kế cao cấp, nhiều màu sắc

Tuy có giá thấp, MacBook giá rẻ nhiều khả năng vẫn sử dụng vỏ nhôm tương tự MacBook Pro hay MacBook Air. Thông thường, các hãng sẽ dùng vỏ nhựa để giảm chi phí, song với mục tiêu trung hòa carbon, Táo khuyết nhiều khả năng không trang bị vật liệu này.

Theo Gurman, Apple đã phát triển quy trình sản xuất vỏ máy mới cho MacBook giá rẻ, giúp xuất xưởng nhanh hơn để cắt giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.

"Tương tự tất cả máy tính Mac khác, thiết bị tên mã J700 này sẽ có khung nhôm, không phải nhựa dù giá thấp hơn.

Để sử dụng vật liệu cao cấp này, Apple đã phát triển quy trình sản xuất mới cho phép tạo vỏ máy nhanh hơn. Kỹ thuật này giúp tối ưu tốc độ, chi phí so với kỹ thuật đang được áp dụng trên dòng laptop hiện tại của Apple", Gurman nhấn mạnh.

Biểu tượng Apple trong thư mời sự kiện ngày 4/3. Ảnh: 9to5Mac.

Bên cạnh vỏ nhôm, cây viết từ Bloomberg cho biết MacBook giá rẻ sẽ có "nhiều màu sắc vui tươi", khác với những laptop Apple hiện nay.

Cụ thể, những màu sắc được Apple thử nghiệm trên sản phẩm trong năm qua gồm vàng nhạt, xanh lá cây nhạt, xanh dương, hồng, bạc và xám đậm. Riêng màu vàng, xanh lá và xanh dương trùng khớp với logo được Apple thiết kế cho sự kiện ra mắt ngày 4/3.

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là chiếc laptop nhiều màu sắc nhất của Apple trong thời gian gần đây. Năm 1999, hãng từng trình làng máy tính iBook G3 với các màu cam, xanh việt quất, chàm, than chì và chanh vàng.

Tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết các màu sắc tương tự từng được Apple thử nghiệm trên MacBook Air M2, nhưng không được bán chính thức.

Chip xử lý giống iPhone

Sản phẩm dự kiến trang bị chip xử lý lấy từ iPhone, thay vì chip dòng M như AirMacBook hay MacBook Pro. Trên thực tế, chip M và A sử dụng chung kiến trúc, song chip M thường cho sức mạnh xử lý cao hơn do dành cho tablet và laptop.

Năm ngoái, Kuo cho biết Apple sẽ dùng chip xử lý A18 Pro cho MacBook giá rẻ, tương tự chip trên iPhone 16 Pro. Tuy nhiên với sự xuất hiện của A19 trên iPhone 17, Táo khuyết có thể trang bị chip mới để tăng hiệu năng.

Về lý thuyết, A19 Pro hay A18 Pro hoạt động tương tự chip M nhưng tốc độ sẽ chậm hơn. Khi so sánh bằng bài đo Geekbench 6, hiệu năng đơn nhân của A18 Pro tương đương chip M3. Tuy nhiên do chỉ có 6 lõi CPU, hiệu năng đa nhân của chip lại kém hơn M1, vốn có 8 lõi GPU.

Cụ thể, điểm CPU đơn nhân trung bình của A18 Pro trên Geekbench 6 là 3.451 điểm, còn đa nhân đạt 8.572 điểm. Để so sánh, iPad Pro M4 đạt 3.694 điểm đơn nhân và 13.732 điểm đa nhân.

MacBook giá rẻ có thể dùng chip A18 Pro. Ảnh: MacRumors.

Nếu trang bị A18 Pro, sản phẩm sẽ mạnh hơn đôi chút so với MacBook Air M1, thiết bị vẫn được bán tại một số kênh phân phối với giá dao động 550- 600 USD . Trong khi đó, hiệu năng thiết bị có thể cao hơn nếu dùng A19 Pro.

Về hiệu năng đồ họa, A18 Pro trang bị 6 nhân GPU. Trong bài kiểm tra Metal trên Geekbench 6, khả năng xử lý của A18 Pro lại tương đương M1. Theo Gurman, Apple nhắm đến đối tượng sinh viên và doanh nghiệp với MacBook giá rẻ. Do đó, tuy không phải chip tiên tiến nhất, thiết bị vẫn có thể xử lý những tác vụ thông thường hàng ngày.

Với A18 Pro, MacBook giá rẻ sẽ không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt mà chỉ có cổng USB-C thông thường, tốc độ truyền dữ liệu và khả năng kết nối màn hình ngoài kém hơn.

Sử dụng A18 Pro cũng đồng nghĩa MacBook giá rẻ chỉ trang bị 8 GB RAM, trong khi toàn bộ MacBook Air và MacBook Pro hiện nay đều sở hữu ít nhất 16 GB. Tuy vậy, 8 GB vẫn là mức tối thiểu để chạy Apple Intelligence.

Do iPhone không cung cấp tùy chọn mở rộng RAM, chưa rõ laptop mới có thể tăng dung lượng RAM hay không. Bù lại, thiết bị có thể hỗ trợ bộ nhớ từ 256 GB, mức tối thiểu trên những dòng MacBook khác.

Cắt giảm vài tính năng

Hiện tại, MacBook Air trang bị màn hình Liquid Retina (đèn nền LED với công nghệ IPS), cải tiến so với màn hình Retina đời đầu. Theo Macworld, có khả năng MacBook giá rẻ sẽ trở lại dùng màn hình Retina với góc vuông để tiết kiệm chi phí. Một khả năng khác là sử dụng màn hình nhỏ hơn.

Tháng 8/2025, DigiTimes cho biết MacBook giá rẻ sẽ trang bị màn hình 12,9 inch tương tự một số mẫu iPad Air và iPad Pro. Để so sánh, MacBook Air hiện nay sở hữu màn hình kích thước 13,6 inch.

Ảnh dựng MacBook giá rẻ dựa trên tin đồn. Ảnh: 9to5Mac.

Dòng iPhone 17 còn trang bị N1, chip mạng không dây do Apple phát triển, hỗ trợ Bluetooth 6, Wi-Fi 7 và Thread. Theo Macworld, nhiều khả năng con chip này cũng được sử dụng trên MacBook giá rẻ mới.

Để tiết kiệm chi phí, trang tin thậm chí đề cập khả năng thiết bị sẽ không có webcam. Trong vài năm qua, Apple tích hợp tính năng Continuity Camera, cho phép sử dụng camera trên iPhone làm webcam máy tính. Đây có thể là thay đổi lớn bởi trừ một số dòng để bàn, các mẫu Mac còn lại của hãng đều tích hợp webcam.

Dựa trên tin đồn mới nhất, giá khởi điểm của MacBook 12,9 inch vào khoảng 700- 800 USD , thấp hơn đáng kể so với MacBook Air M4 ( 1.000 USD ).