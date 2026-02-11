FPT kể câu chuyện Tết 'Hợp mạng' qua những kết nối liền mạch đầu năm

Không chỉ là câu chuyện ngày Tết, “hợp mạng” còn đại diện cho mong muốn mọi thứ diễn ra đúng nhịp, không gián đoạn. Với FPT, lựa chọn ưu tiên đầu năm là sự liền mạch của kết nối.

Mỗi dịp Tết đến, câu hỏi “năm nay có hợp mệnh (mạng) không?” vẫn xuất hiện trong cuộc trò chuyện đầu năm của mọi độ tuổi người Việt Nam một cách thú vị. Với người trẻ, chữ “hợp” là sự tốt đẹp trong cuộc sống, là mọi điều đều thuận lợi, là từng khoảnh khắc thấy thật hài lòng và trọn vẹn cảm xúc.

Hạnh phúc là khi cả nhà cùng có mặt trong khung hình, trao nhau những lời chúc mừng năm mới tới những người thân yêu.

Từ góc nhìn đó, FPT mang đến từ “Hợp mạng”, vừa là nét chơi chữ thú vị với mong muốn “hợp mạng” của các bạn trẻ, vừa thể hiện việc có một đường truyền Internet tốt sẽ mang lại một năm mới hanh thông, an lành cho mọi người.

“Hợp mạng” không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là khi mọi kết nối diễn ra liền mạch: Công việc không bị gián đoạn, việc học không đứt mạch, giải trí trọn vẹn và sinh hoạt gia đình diễn ra nhẹ nhàng. Một môi trường “hợp mạng” cần đủ mạnh để ý tưởng không bị ngắt giữa chừng, để nhịp sống không bị chậm lại bởi những bất tiện không đáng có.

Từ sự thấu hiểu đó, FPT hóm hỉnh chơi chữ “Hợp mạng là hạng một”. “Hạng một” ở đây không nằm trên các bảng xếp hạng, mà hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường, đúng với tinh thần người trẻ ngày nay: Tìm thấy giá trị trong từng điểm chạm nhỏ. Đó có thể là một cuộc gọi đầu năm không bị ngắt quãng, một bộ phim được xem trọn vẹn trong ngày Tết hay cảm giác an tâm khi gia đình được bảo vệ suốt năm mới.

Với “Tết hợp mạng là hạng một”, FPT không áp đặt một định nghĩa sẵn có cho người trẻ. Mỗi người tự cảm nhận thế nào là “hạng một” theo cách riêng của mình. Và khi mọi kết nối đều ăn ý, năm mới bắt đầu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và đúng nhịp theo cách rất riêng của mỗi người.

FPT tin rằng, việc lắp Wi-Fi không chỉ là trang bị một đường truyền, mà là thiết lập một “hậu phương” tinh thần và công nghệ vững chắc. Để từ đó, trong năm mới mọi mục tiêu sẽ dễ dàng được hoàn thành và “thăng hạng một” trong cảm xúc, trong sự nghiệp, trong cuộc sống mỗi ngày.

Với FPT, trải nghiệm giải trí online ngày Tết trở nên liền mạch, suôn sẻ.

Tiếp nối câu chuyện về một cái Tết “đúng nhịp”, FPT đồng hành khách hàng bằng chương trình ưu đãi “Quà ngập tràn, thăng hạng một” diễn ra từ ngày 28/1 đến ngày 28/2. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân nâng cấp các dịch vụ trong hệ sinh thái Internet FPT, truyền hình FPT và các giải pháp an tâm tại gia, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng yêu thích không khí sôi động của giải bóng đá ngoại hạng Anh dịp đầu năm.

Theo đó, mỗi hợp đồng nâng cấp đủ điều kiện sẽ tương ứng với 1 mã dự thưởng, được gửi trực tiếp qua ứng dụng Hi FPT. Việc quản lý quyền lợi, theo dõi thông tin chương trình và kết quả trúng thưởng đều được thực hiện trên cùng một nền tảng, giúp trải nghiệm tham gia diễn ra liền mạch và thuận tiện trong suốt thời gian triển khai.

Các đợt quay số may mắn được tổ chức công khai bằng hình thức livestream trên fanpage chính thức của FPT, kết quả được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng Hi FPT. Cách thức này nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời giữ cho trải nghiệm tham gia chương trình diễn ra trọn vẹn và dễ tiếp cận với khách hàng.

Cơ cấu giải thưởng được thiết kế xoay quanh tinh thần “hạng một” ngày Tết, với tổng giá trị lên đến gần 200 triệu đồng. Cụ thể, chương trình bao gồm 15 giải “Hợp mạng” là Google TV 43 inch HD COOCAA, 40 giải “Hợp gu” với máy tăm nước không dây LocknLock và 60 giải “Hợp ý” là bộ quà Coolmate gồm các sản phẩm và voucher thiết thực cho sinh hoạt ngày Tết. Tổng cộng 115 giải thưởng sẽ được trao qua nhiều đợt quay số, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không khí Tết đầu năm.

Hàng trăm giải thưởng “Quà ngập tràn, thăng hạng một” từ FPT sẵn sàng trao tay khách hàng thông qua những buổi livestream tại fanpage.

Bên cạnh đó, khi nhập mã ưu đãi MMFPTTET, khách hàng thanh toán dịch vụ FPT qua ví điện tử MoMo trong thời gian từ nay đến hết ngày 28/2 sẽ được hưởng thêm các quyền lợi từ chương trình “Thanh toán hợp ví, hợp mạng hạng một”. Cụ thể, khách hàng mới lần đầu thanh toán dịch vụ FPT bằng MoMo được giảm ngay 50.000 đồng, trong khi khách hàng đã từng thanh toán qua MoMo nhận ưu đãi giảm 10%, tối đa 20.000 đồng cho mỗi giao dịch đủ điều kiện.

Với “Tết hợp mạng là hạng một”, FPT lựa chọn đồng hành để giữ cho Tết diễn ra suôn sẻ theo cách tự nhiên nhất.

Công nghệ không làm thay đổi giá trị Tết mà nâng đỡ những khoảnh khắc sum vầy, giúp mỗi gia đình khởi đầu năm mới trong cảm giác an tâm, đủ đầy và linh hoạt với nhịp sống của riêng mình.

