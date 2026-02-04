FPT giải bài toán giá cước Ngoại hạng Anh fan Việt chờ nhiều năm

Bản quyền giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu hành tinh Ngoại hạng Anh đã bước sang tuần phát sóng thứ năm với những điều mới mẻ thú vị từ FPT Play.

Khán giả - những người sử dụng dịch vụ không chỉ được xem bóng đá - nay còn được “vui chơi” với một không khí bóng đá sôi động, trẻ trung và gần gũi hơn so với trước đây.

Giá cước phổ cập đến tận phân khúc người dùng thu nhập thấp

Anh Thế Lâm, cư trú tại chung cư M. ở phường Khánh Hội, TP.HCM đang sử dụng gói combo Internet - Truyền hình hàng tháng của FPT cho biết: “Cả gia đình tôi có tới mấy người yêu thích giải Ngoại hạng Anh. Thay vì chúng tôi phải mua một gói riêng biệt để xem Ngoại hạng Anh từ nhà cung cấp dịch vụ cũ với giá hơn 170.000 đồng/tháng thì gần đây, tôi bỏ ra thêm 59.000 đồng để nâng cấp gói cước đang có là đã có thể xem tới 380 trận đấu mỗi mùa bóng”.

Với gói cước nâng cấp, nhiều fan Ngoại hạng Anh tại Việt Nam được hưởng lợi rõ rệt khi tiết kiệm được gần trăm nghìn đồng mỗi tháng và khoảng 1 triệu đồng mỗi năm, theo phân tích của anh Lâm.

Người hâm mộ bóng đá có thể dễ dàng xem Ngoại hạng Anh nhờ gói cước linh hoạt của FPT. Ảnh: FPT.

Trong quãng thời gian dài khoảng 15 năm khi bản quyền giải Ngoại hạng Anh được chính thức phát sóng tại Việt Nam, các gói cước để được xem trực tiếp trận đấu thuộc giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này thường được định vị ở phân khúc cao cấp với mức cước từ 125.000 đến 145.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/1, khi bản quyền phát sóng chuyển sang FPT Play, cơ cấu giá các gói cước đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, khách hàng đã có sẵn đường truyền Internet FPT hoặc muốn mua bổ sung gói thể thao, mức cước của gói này từ 59.000 đồng/tháng.

Trường hợp fan không có sẵn combo Internet - Truyền hình của FPT tại nhà hoặc đang sử dụng dịch vụ Internet của nhà mạng khác, người dùng vẫn có thể đăng ký các gói cước V.VIP 1 (120.000 đồng/tháng) hoặc V.VIP 2 (150.000 đồng/tháng) để xem giải Ngoại hạng Anh và tận hưởng trọn vẹn nhiều nội dung cao cấp khác của FPT Play trên ứng dụng FPT Play. Sự linh hoạt mà FPT Play đưa ra bây giờ từng là điều mà fan cuồng nhiệt giải Ngoại hạng Anh mong mỏi trong suốt nhiều năm trước đây nhưng chưa được đáp ứng.

Với các gia đình có điều kiện hơn và cũng hâm mộ “đỉnh cao” bóng đá Anh, gói “Combo Thể thao Sky” khá lý tưởng. “Gói dịch vụ này ngoài việc tích hợp sẵn Internet siêu tốc (lên đến 1 Gbps) và bản quyền xem giải Ngoại hạng Anh, còn có các giải đấu khác như FA Cup, V.League”, anh Lâm cho biết thêm.

Không chỉ xem mà còn được “chơi”

Anh Nhã ở một chung cư trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM là một trong những khách hàng đầu tiên xem giải Ngoại hạng Anh có bản quyền phát sóng tại Việt Nam từ năm 2010, cho biết: “Trước đây tôi xem chảo vệ tinh kết nối qua công nghệ Direct-to-Home (DTH) khá bất tiện. Thứ nhất là việc lắp chảo choán không gian lại vừa mất thẩm mỹ ban công căn hộ. Khi mưa gió thì sóng chập chờn, bị ngắt quãng, độ trễ cũng lên đến vài giây. Với công nghệ truyền hình IPTV và OTT tránh được việc phải lắp chảo cồng kềnh và khi chuyển nhà thì đỡ mang vác cực thân”.

Người hâm mộ có thể xem Ngoại hạng Anh trên đa dạng thiết bị. Ảnh: FPT.

Sử dụng dịch vụ của FPT hiện tại anh Nhã xem giải Ngoại hạng Anh linh hoạt trên nhiều thiết bị. Có lúc đang xem trận đấu trên TV, rồi có việc phải vào phòng làm việc, anh chỉ cần mang theo chiếc smartphone hoặc máy tính bảng là được, không bị ngắt mạch xem trận đấu cũng như bỏ bất kỳ pha làm bàn đẹp mắt nào.

Cuối năm 2025, khi mở ứng dụng FPT Play xem trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33, anh Nhã khám phá ra rằng trên FPT Play có mô hình đa luồng bình luận và anh có thể lựa chọn xem và nghe phong cách bình luận trung lập hay cảm xúc, phù hợp với sở thích cá nhân. Với Ngoại hạng Anh, FPT Play còn phát triển cả luồng bình luận tiếng Anh, giúp anh Nhã có thể trau dồi ngoại ngữ ở lĩnh vực bóng đá.

Xem bóng đá, phần bình luận trước hoặc sau trận đấu thường gây chú ý và mang đến nhiều cảm hứng với người xem. Trước đây, trên một số nền tảng, nội dung này chủ yếu có sự tham gia của người nổi tiếng với cách trao đổi giàu kiến thức nhưng thiên về trò chuyện cá nhân, thiếu sự tương tác và kết nối trực tiếp với khán giả.

Phần bình luận bóng đá mang đến nhiều cảm hứng với người xem. Ảnh: FPT.

Còn phần bình luận trên FPT Play có sự góp mặt của các biên tập viên, bình luận viên như Xuân Tín, Biên Cương, Anh Quân, Hoàng Hải, Hải Thanh, Huy Phước, Nguyễn Thông, Hoàng Long, Tuấn Khoa, Ngọc Khánh hay Xuân Mai… và khách mời. Họ có cách trao đổi, chia sẻ thông tin và cảm xúc lại gần gũi. Như khi nghe phóng viên, biên tập viên của nhà đài khàn giọng hò reo tại hiện trường sân cỏ khi đội tuyển bóng đá nam U22 chiến thắng và giành chức vô địch SEA Games 33 vừa qua, những khán giả như anh Nhã thấy chan hòa và như được cùng chia sẻ niềm vui.