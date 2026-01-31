FPT Camera Agent nhận vinh danh tại giải thưởng Make in Việt Nam 2025

Vượt qua các tiêu chí khắt khe và hàng nghìn sáng kiến khác, phần mềm FPT Camera Agent nằm trong nhóm sản phẩm công nghệ số xuất sắc được Make in Việt Nam 2025 vinh danh.

Ngày 30/12/2025, tại lễ vinh danh giải thưởng Make in Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, FPT Camera vinh dự được xướng tên với sản phẩm FPT Camera Agent - phần mềm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam của FPT tự chủ nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giải thưởng về tính đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ lõi, khả năng triển khai thực tiễn và đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Kết quả này không chỉ là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư FPT Camera nói riêng và tập đoàn FPT nói chung, mà còn là cột mốc quan trọng cho bước tiến mới trong giải pháp giám sát của Việt Nam: Từ ghi hình đơn thuần sang phân tích và phản ứng thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc tại giải thưởng quốc gia

Trước khi được vinh danh tại giải thưởng quốc gia, FPT Camera Agent (FCA) đã là một "hiện tượng" nội bộ khi giành giải cao nhất tại cuộc thi đổi mới sáng tạo iKhiến vào tháng 1/2025. Vượt qua hơn 3.300 sáng kiến khác, FCA chứng minh giá trị thực tế khi giúp tập đoàn tiết kiệm hàng chục tỷ đồng và mở ra khả năng tự chủ toàn diện.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng phòng hỗ trợ kỹ thuật FPT Camera và FPT Smart Home, Tập đoàn FPT - nhận giải thưởng. Ảnh: FPT.

Chia sẻ về hành trình này, ông Đinh Cao Sơn, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Công nghệ FPT Camera và FPT Smart Home cho biết, phần "lõi" quan trọng nhất của camera gồm phần cứng và firmware vốn phần lớn nằm trong tay các nhà sản xuất OEM nước ngoài. Chính vì vậy, từ tháng 11/2023, nhóm kỹ sư FPT đã quyết tâm tự xây dựng firmware riêng.

"Chúng tôi muốn camera của Việt Nam có thể tự chủ về firmware, từ đó tăng mức độ an toàn, chủ động ra mắt tính năng mới và đặc biệt là giảm giá vốn cho người dùng Việt", ông Sơn nhấn mạnh.

Đại diện nhóm FCA phát triển chia sẻ về sản phẩm tại cuộc thi iKhiến ngày 7/1/2025.

FPT Camera Agent (FCA) là phần mềm nhúng được phát triển trên nền tảng firmware và cloud camera tự chủ made by FPT, cho phép biến camera giám sát thông thường thành camera thông minh. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hình ảnh, FCA đóng vai trò như một “bộ não số”, có khả năng phân tích, nhận diện và phản ứng theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình giám sát bị động sang giám sát chủ động.

Việc làm chủ hoàn toàn firmware và nền tảng cloud cho phép hệ thống FPT Camera vận hành ổn định với hiệu suất cao, không phụ thuộc vào bên thứ ba. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động nâng cấp tính năng, mở rộng quy mô hệ thống và đảm bảo an toàn vận hành theo từng giai đoạn phát triển, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư dài hạn.

Khẳng định năng lực làm chủ công nghệ firmware và cloud camera made by FPT

Một trong những yếu tố giúp FPT Camera Agent ghi điểm với hội đồng giám khảo Make in Việt Nam 2025 là năng lực bảo mật xuyên suốt. Trong bối cảnh an ninh mạng trở thành bài toán sống còn, FCA ứng dụng công nghệ mã hóa E2EE (End-to-End Encryption) từ thiết bị đến Cloud đạt chuẩn Tier 3 quốc tế.

Giấy chứng nhận FPT Camera Agent đạt Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tại Make in Việt Nam 2025. Ảnh: FPT.

Không dừng lại ở công nghệ mã hoá bảo chứng cho năng lực bảo mật, FPT Camera Agent còn tích hợp nhiều tính năng AI tiên tiến như nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động bất thường, cảnh báo tức thì, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ an toàn, giảm thiểu rủi ro trong quá trình quản lý và vận hành.

Phần mềm FPT Camera Agent (FCA) giúp camera FPT thực hiện nhận diện khuôn mặt bằng AI. Ảnh: FPT.

Ở phương diện thị trường, thành công của FPT Camera Agent phản ánh xu hướng lớn của AI Việt Nam: Chuyển từ trình diễn sang giải các bài toán thực tiễn có khả năng triển khai rộng rãi. Giải pháp hiện đã triển khai tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Cà Mau... phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Việc được vinh danh tại Make in Việt Nam 2025 không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ kỹ sư FPT mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của Tập đoàn FPT trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho cách FPT dùng công nghệ make in Việt Nam để tạo ra giá trị thực, bảo vệ an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ sinh thái doanh nghiệp nước nhà.

Kết quả này cũng phản ánh định hướng mà FPT theo đuổi nhiều năm qua: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, khẳng định vị thế hàng đầu của FPT Camera Agent trong nhóm sản phẩm công nghệ số và củng cố khả năng tự chủ toàn diện trong việc phát triển camera tại Việt Nam.

