Công nghệ AI

Thiết bị AI đầu tiên do huyền thoại Apple thiết kế

  • Thứ hai, 23/2/2026 06:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Loa thông minh tích hợp AI, có camera hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và thu nhận dữ liệu sẽ được OpenAI công bố vào năm sau.

Jony Ive (trái) sẽ thiết kế các thiết bị phần cứng AI cho OpenAI. Ảnh: Macrumors.

OpenAI hợp tác với Jony Ive, huyền thoại thiết kế của Apple, để phát triển một số thiết bị phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm đầu tiên có thể là một chiếc loa thông minh.

Theo The Information, cha đẻ ChatGPT phát triển một chiếc loa thông minh, một chiếc đèn thông minh và xem xét cả kính AI, dự kiến ​​loa sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Loa thông minh của OpenAI tích hợp camera, được thiết kế để học hỏi thông tin về người sử dụng và môi trường xung quanh. Thiết bị có tính năng nhận diện khuôn mặt tương tự như Face ID, hỗ trợ mua sắm, hỏi đáp trực tiếp với người dùng.

Trong thuyết trình nội bộ, OpenAI tiết lộ chiếc loa có thể quan sát người dùng và gợi ý các hành động giúp họ đạt được mục tiêu, chẳng hạn như đề xuất đi ngủ sớm trước cuộc họp sáng hôm sau.

Apple cũng phát triển một sản phẩm tương tự, dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay. Thiết bị tích hợp camera, loa để thực hiện cuộc gọi video và điều khiển các sản phẩm nhà thông minh, đồng thời tích hợp sâu với phiên bản Siri mới.

OpenAI có thể định giá loa thông minh trong khoảng 200-300 USD và lên kế hoạch ra mắt sớm nhất vào tháng 2/2027. Bên cạnh đó, công ty phát triển cả đèn thông minh và kính thông minh, nhưng những sản phẩm này chưa thể xuất hiện trước năm 2028.

Ngoại trừ loa thông minh, việc phát triển phần cứng của OpenAI vẫn đang ở giai đoạn đầu và các sản phẩm khác có thể bị hủy bỏ.

Jony Ive hợp tác với OpenAI kể từ khi tập đoàn này mua lại công ty thiết kế LoveFrom của Ive vào tháng 5/2025. Ive và Sam Altman từng chia sẻ một số chi tiết về công việc phát triển phần cứng AI của họ, với nguyên mẫu được hoàn thiện vào tháng 11/2025. Vào thời điểm đó, cả 2 mô tả thiết bị là sản phẩm "mang lại niềm vui cho mọi người".

Theo Macrumors, mặc dù Altman và Ive hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá lớn tiếp theo sau iPhone, vẫn tồn tại một số căng thẳng nội bộ tại OpenAI. LoveFrom của Ive vẫn hoạt động độc lập nhưng cung cấp các thiết kế phần cứng cho OpenAI.

Việc sản xuất các sản phẩm do LoveFrom thiết kế ra thuộc trách nhiệm của các kỹ sư phần cứng và phần mềm của OpenAI. Các nhân viên của OpenAI dường như phàn nàn về tính bảo mật và tốc độ chỉnh sửa thiết kế chậm chạp của LoveFrom.

Nguyễn Hiếu

Theo Macrumors

