Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 nhận bản nâng cấp giữa vòng đời với các thay đổi chủ yếu ở phần đầu xe.

Theo Carscoops, Suzuki XL7 vừa nhận một bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Indonesia. Xe tiếp tục được phát triển trên phiên bản kéo dài của nền tảng khung gầm Suzuki Heartect.

Thay đổi lớn nhất nằm ở đầu xe, với lưới tản nhiệt mở rộng kích thước, nay kéo dài xuống đến khu vực ốp gầm và được bao quanh bởi các hốc gió đặt dọc 2 bên, cùng cụm đèn sương mù LED kiểu mới.

Phần còn lại của Suzuki XL7 bản nâng cấp không có sự thay đổi, với các tấm ốp nhựa và thiết kế gầm cao. Bản facelift bổ sung la-zăng hợp kim 16 inch thiết kế mới, cụm đèn hậu tối màu. Xe cũng đi kèm các tùy chọn sơn 2 tone màu mới, cùng ăng-ten vây cá trên nóc có phần hiện đại hơn.

Khoang lái của Suzuki XL7 bản nâng cấp được trang bị màn hình giải trí kích thước 9 inch, thay vì màn hình 8 inch như ở bản tiền nhiệm. Các điểm nhấn màu bạc sẫm xuất hiện trên táp-lô và tapi cửa.

Trên phiên bản Alpha cao cấp nhất, khách hàng Indonesia được trang bị camera 360 độ, camera hành trình tích hợp sẵn, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng hệ thống giám sát áp suất lốp.

Suzuki XL7 có bản nâng cấp tại thị trường Indonesia. Ảnh: Suzuki.

Suzuki XL7 tại thị trường Indonesia được giới thiệu với 2 tùy chọn hệ truyền động, gồm thuần xăng ở bản Zeta tiêu chuẩn, hoặc hybrid nhẹ (MHEV) ở các bản Beta và Alpha cao cấp hơn. Thiết lập này cung cấp công suất đầu ra khoảng 104 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Bản nâng cấp của Suzuki XL7 vừa chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô quốc tế ở Indonesia. Giá bán của xe khởi điểm 274,3 triệu IDR (khoảng 15.215 USD ) cho bản Zeta số sàn, cao nhất 329,7 triệu IDR (khoảng 18.290 USD ) cho bản Alpha trang bị hệ truyền động MHEV và số tự động.

Các đối thủ của Suzuki XL7 tại thị trường Indonesia gồm Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, cùng với bộ đôi Daihatsu Terios / Toyota Rush.

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 chỉ có duy nhất phiên bản trang bị hệ truyền động MHEV. Xe có giá khởi điểm 599 triệu đồng. Sau 6 tháng, Suzuki XL7 Hybrid bán được 995 xe cho khách hàng Việt.