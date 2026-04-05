SUV tầm giá 600-700 triệu, xe nào full ADAS, tràn công nghệ?

Với ngân sách 600-700 triệu đồng, người dùng nay hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu SUV được trang bị đầy đủ ADAS, hàng loạt công nghệ mới.

Với mức giá khoảng 600-700 triệu, thị trường Việt ngày trước không có quá nhiều tùy chọn xe với nhiều trang bị công nghệ như các mẫu SUV cỡ C hay D tầm giá một tỷ đồng. Tuy nhiên trong 1-2 năm gần đây, ngày càng có nhiều tùy chọn xe mới, "tiền ít thịt nhiều", thu hút những khách hàng ưu tiên thử nghiệm công nghệ.

Omoda C5 SHS-H

Omoda C5 SHS-H Flagship là cái tên dành cho những khách hàng yêu thích sự phá cách, muốn sở hữu một mẫu xe có thiết kế hiện đại trẻ trung. Đây cũng là mẫu SUV gần nhất vừa ra mắt, được liên tục quảng cáo về các trang bị.

Ở phiên bản Flagship, mẫu SUV này thể hiện rõ triết lý "full option" của các hãng xe Trung Quốc. Xe sở hữu gói ADAS với 16 tính năng an toàn chủ động, hệ thống đèn LED Matrix và camera 540 độ (quan sát xuyên gầm).

Không gian khoang lái với màn hình kép 12,3 inch trên Omoda C5 SHS-H. Ảnh: Đan Thanh.

Bên trong cabin, màn hình kép 12,3 inch cong nhẹ và ghế lái chỉnh điện tích hợp làm mát là những trang bị vượt xa tiêu chuẩn của phân khúc SUV cỡ B thông thường.

C5 SHS-H sử dụng hệ truyền động hybrid được gọi là SHS. Động cơ xăng 1.5L Turbo kết hợp cùng motor điện cho tổng công suất hệ thống lên đến 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, đi kèm hộp số DHT chuyên dụng cho xe hybrid giúp vận hành mượt mà.

Mẫu xe này có giá niêm yết 749 triệu đồng, nhưng nhờ các chương trình ưu đãi tiền mặt, giá hiện dao động khoảng 669 triệu đồng.

Geely Coolray Flagship

Geely Coolray Flagship là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng ưu tiên hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn mong muốn một khoang lái hiện đại.

So với các bản thấp hơn, bản Flagship sở hữu những nâng cấp đắt giá như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, gương chống chói tự động và đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, kết hợp cùng camera 540 độ giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe trong mọi địa hình cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe.

Thiết kế ngoại thất và cabin Geely Coolray. Ảnh: Đan Thanh.

"Trái tim" của Coolray Flagship là khối động cơ 1.5L Turbo BoosterJet mạnh mẽ, sản sinh công suất lên đến 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT), xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 7,9 giây.

Geely Coolray Flagship hiện có giá niêm yết 628 triệu đồng.

Hyundai Creta Cao cấp

Hyundai Creta Cao cấp vẫn giữ vững vị thế là mẫu xe "quốc dân" nhờ sự cân bằng giữa giá trị thương hiệu và danh sách trang bị an toàn chủ động Hyundai SmartSense đầy đủ.

Phiên bản Cao cấp này nổi bật hơn các bản Tiêu chuẩn hay Đặc biệt nhờ sự xuất hiện của hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA) và cảnh báo điểm mù.

Không gian nội thất kiểu mới của Hyundai Creta. Ảnh: Top Gear.

Nội thất xe cũng được chăm chút kỹ lưỡng với dàn âm thanh 8 loa Bose, ghế lái chỉnh điện và hệ thống làm mát hàng ghế trước.

Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Dù thông số không quá ấn tượng như các đối thủ tăng áp, nhưng hộp số IVT giúp Creta tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị.

Hiện tại, Hyundai Creta Cao cấp có giá niêm yết 705 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Ultimate

Mitsubishi Xforce Ultimate là cái tên "đáng gờm" nhất về tính thực dụng, sở hữu khoảng sáng gầm tốt nhất phân khúc cùng hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao.

Là phiên bản cao nhất, Ultimate được trang bị gói an toàn MMSS cùng hệ thống loa cao cấp Dynamic Sound Yamaha Premium mang lại trải nghiệm âm thanh rạp hát ngay trên xe, đi cùng màn hình trung tâm 12,3 inch.

Mitsubishi Xforce bản Ultimate ghi điểm hệ thống lái cùng 4 chế độ cho đa dạng địa hình. Ảnh: Phúc Hậu.

Xforce Ultimate trang bị động cơ 1.5L MIVEC quen thuộc với công suất 105 mã lực.

Điểm mạnh nằm ở 4 chế độ lái tùy chỉnh (Đường bình thường, Ngập nước, Sỏi đá, Bùn lầy), giúp mẫu SUV này linh hoạt hơn khi gặp điều kiện thời tiết xấu hay đường xấu tại Việt Nam.

Mẫu xe đang có giá niêm yết 705 triệu đồng cho bản một tông màu.

Suzuki Fronx GLX Plus

Suzuki Fronx bản cao nhất sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người dùng trẻ, mong muốn sở hữu một mẫu xe đầu tay vừa thời trang nhưng vẫn mang lại cảm giác lái hay và ngập tràn công nghệ hỗ trợ lái.

So với tùy chọn GLX thấp, bản cao cấp này sở hữu danh sách trang bị nội thất và an toàn vượt trội. Xe được trang bị hệ thống camera 360 độ, màn hình hiển thị kính lái HUD và sạc điện thoại không dây. Đây là những tính năng vốn là "xa xỉ" trên các dòng xe Suzuki ngày trước.

Suzuki Fronx là mẫu SUV hạng A hiếm hoi sở hữu full ADAS ở bản cao cấp. Ảnh: Phúc Hậu.

Đặc biệt, bản cao nhất còn được bổ sung gói hỗ trợ lái an toàn chủ động, giúp việc di chuyển trên cao tốc hay trong phố đông trở nên thư thái hơn.

Fronx được trang bị hệ thống mild-hybrid K15C, bao gồm động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp motor điện và gói pin dung lượng nhỏ.

Hệ thống này sản sinh công suất tối đa khoảng 103 mã lực, mô-men xoắn cực đại 137 Nm, tập trung tối đa vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái khi dừng chờ hoặc khởi hành.

Hiện tại, Suzuki Fronx bản cao nhất có giá niêm yết dự kiến là 719 triệu đồng.



