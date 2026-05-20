SUV điện BYD phải hoãn ra mắt vì bán quá chạy

SUV điện BYD Great Tang ban đầu dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 5, nhưng BYD điều chỉnh thời gian này sang ngày 8/6 để đảm bảo có thể giao hàng ngay khi mở bán.

Theo Car News China, thông tin từ nhân sự kinh doanh thuộc mạng lưới Dynasty Network của BYD cho biết SUV điện BYD Great Tang sẽ có lịch ra mắt dự kiến mới vào ngày 8/6.

Trước đó, mẫu SUV điện cỡ lớn từng được kỳ vọng sẽ trình làng vào tháng 5, nhưng nhiều đại lý cho biết vẫn chưa nhận được lô hàng Great Tang nào, thậm chí chưa có cả xe trưng bày.

Đại lý tiết lộ BYD đã điều chỉnh lịch ra mắt để đồng bộ thời điểm mở bán chính thức với hoạt động giao xe trên toàn quốc, trong bối cảnh nhu cầu đặt mua trước của khách hàng Trung Quốc liên tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Động thái trì hoãn nói trên diễn ra giữa bối cảnh BYD đang phải đối mặt áp lực sản xuất ngày càng lớn liên quan đến các dòng xe năng lượng mới hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh Flash Charging công suất megawatt.

Hồi đầu tháng, BYD cũng phải thừa nhận nhu cầu dành cho các mẫu xe hỗ trợ sạc siêu nhanh đã vượt quá năng lực sản xuất pin hiện tại. Chủ tịch Wang Chuanfu của BYD cho biết việc tăng cường sản lượng hiện bị hạn chế bởi năng lực sản xuất pin Blade thế hệ thứ hai.

Trước đó, BYD xác nhận tổng số đơn đặt trước dành cho BYD Great Tang hiện đã vượt mức lũy kế 100.000 xe.

Hồi đầu tháng 4, hãng xe Trung Quốc tiết lộ BYD Great Tang đã thu về hơn 30.000 đơn đặt trước chỉ trong 24 giờ kể từ khi bắt đầu nhận cọc. Thông tin từ đại lý cho hay tổng lượng đơn hàng BYD Great Tang vẫn tiếp tục tăng lên kể từ thời điểm đó.

BYD Great Tang là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn của BYD, sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, tập trung vào khả năng di chuyển đường dài, sạc nhanh, hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái bánh sau cùng các hệ thống trợ lái nâng cao.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Great Tang lần lượt 5.263 x 1.999 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 3.130 mm. Xe có 2 phiên bản dẫn động cầu sau, tầm hoạt động tối đa 800-950 km/lần sạc đầy, trong khi phiên bản trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có phạm vi hoạt động 850 km/lần sạc.

Giá bán BYD Great Tang ở giai đoạn pre-order dao động 250.000-320.000 NDT, tương đương 36.700- 47.000 USD .

Xe sử dụng pin Blade 2.0, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh. BYD cho biết ở điều kiện tiêu chuẩn, gói pin có thể nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, từ 10% lên 97% trong 9 phút.

Dòng sản phẩm BYD Tang L hiện tại vốn có mặt tại một số thị trường nước ngoài với tên gọi Atto 8 hoặc Sealion 8 ghi nhận doanh số nội địa đạt 791 xe trong tháng 4, giảm 16,3% so với tháng 3 và giảm đến 84,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của China EV DataTracker cho thấy sau 4 tháng đầu năm, BYD bán được 2.830 xe Tang L cho khách hàng quê nhà.