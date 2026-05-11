Ôtô điện giá rẻ của BYD chốt giá, dễ gây sốt nếu về Việt Nam

Mẫu ôtô điện giá rẻ của BYD có giá bán quy đổi xấp xỉ 10.000 USD ở bản nâng cấp. Khách hàng có thể chọn bổ sung gói ADAS dựa trên LiDAR.

Theo Car News China, BYD Seagull bản nâng cấp cho năm 2026 vừa được hãng xe Trung Quốc công bố giá bán khởi điểm 69.900 NDT (khoảng 10.300 USD ) và cao nhất 85.900 NDT (khoảng 12.600 USD ) cho tổng cộng 4 phiên bản.

Đáng chú ý, mẫu ôtô điện giá rẻ của BYD có tùy chọn gói trợ lái nâng cao God's Eye B, vận hành dựa trên LiDAR. Nếu khách hàng Trung Quốc chọn bổ sung tùy chọn này, BYD Seagull tăng giá lên thành 90.900-97.900 NDT, tức dao động 13.400- 14.400 USD .

Ở bản nâng cấp, BYD Seagull có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.780 x 1.715 x 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm. Xe có 2 tùy chọn màu sắc ngoại thất mới gồm Mango Orange và Mint Green, bên cạnh các màu có sẵn từ bản tiền nhiệm như Warm Sun White hay Peach Powder.

Mâm xe Starlight kích thước 16 inch là điểm nhấn ngoại hình, bên cạnh cụm đèn hậu LED được nâng cấp.

Khoang lái của BYD Seagull được trang bị hệ thống DiLink 150, cùng với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch có độ phân giải cao. Xe cũng có đế sạc không dây 50 W, ghế trước tích hợp sưởi, ghế lái chỉnh điện.

BYD Seagull vận hành bởi motor điện 74 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Tùy chọn dung lượng pin 30,08 kWh cho phép xe hoạt động trên quãng đường tối đa 305 km/lần sạc đầy, còn gói pin 38,88 kWh giúp xe chạy tối đa 405 km sau mỗi lần sạc đầy.

Năm ngoái, doanh số BYD Seagull đạt đỉnh vào tháng 4/2025 với 34.005 xe đến tay khách hàng. Tháng 6/2025 là lần cuối cùng trong năm ngoái mà mẫu ôtô điện cỡ nhỏ này còn đạt doanh số trên 30.000 xe tại thị trường quê nhà.

Sự xuất hiện của Geely Xingyuan - hay có tên Geely EX2 tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam - được cho là nguyên nhân chủ yếu. Geely Xingyuan cũng là ôtô năng lượng mới bán chạy nhất thị trường quốc gia tỷ dân trong năm vừa rồi.

Phân khúc xe điện cỡ nhỏ của BYD Seagull và Geely Xingyuan ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, bao gồm Arcfox T1 ra mắt năm ngoái, cùng với Leapmotor A10 vừa trình làng hồi tháng 3 vừa qua.

Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của BYD vẫn chưa có đại diện nào trong phân khúc ôtô điện giá rẻ dưới 500 triệu đồng. BYD Atto 2 (669 triệu đồng) cùng với BYD Dolphin 2026 (569 triệu đồng) đang là những lựa chọn rẻ nhất của hãng tại thị trường Việt.