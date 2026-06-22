Suarez lặng người trên khán đài, CĐV Uruguay tiếc nuối

Hình ảnh Luis Suarez dự khán trận Uruguay gặp Cape Verde sáng 22/6 làm dấy lên nhiều tranh luận, khi không ít CĐV cho rằng nếu anh có mặt trên sân thì mọi thứ đã khác.

Vẻ tiếc nuối của Suarez khi chứng kiến đội nhà thi đấu. Ảnh: X

Luis Suarez bỗng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Uruguay, dù anh không góp mặt trên sân trong trận đấu giữa đội nhà và Cape Verde tại World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, tài khoản Sportstar đặt câu hỏi: “Uruguay có mắc sai lầm khi không triệu tập Luis Suarez vào đội hình dự World Cup?”. Bài đăng cho biết chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Uruguay sẵn sàng trở lại sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, nhưng HLV Marcelo Bielsa quyết định không điền tên cầu thủ 39 tuổi vào danh sách dự giải.

Một tài khoản khác có tên Facundo chia sẻ cảm xúc mạnh mẽ hơn: “Thật buồn tột độ khi nhìn thấy hình ảnh này. Cầu thủ Uruguay hay nhất lịch sử, chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển quốc gia, nhà vô địch Copa America và vô địch ở mọi đội bóng anh từng thi đấu, giờ phải chịu đựng từ khán đài.”

Vẻ ngao ngán của các cầu thủ Uruguay, họ hiểu rằng mình không còn quyền tự quyết tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cảm xúc ấy dường như phản ánh tâm trạng của không ít người hâm mộ Uruguay lúc này. Trong bức ảnh được lan truyền rộng rãi, Suarez xuất hiện với gương mặt thất thần, lấy tay che mặt khi theo dõi trận đấu. Hình ảnh ấy càng làm tăng thêm sự tiếc nuối về một tượng đài từng gắn liền với những năm tháng huy hoàng của bóng đá Uruguay ở thế kỷ 21.

Dĩ nhiên, quyết định nhân sự thuộc về HLV Bielsa. Nhà cầm quân người Argentina đang theo đuổi triết lý trẻ hóa và xây dựng một tập thể mới cho tương lai. Và những gì diễn ra ở trận hòa 2-2 trước Cape Verde khiến nhiều CĐV đặt ra giả thuyết rằng Uruguay có thể đã cần đến kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt của Suarez ở những thời điểm khó khăn.

Giờ đây, đại diện Nam Mỹ không còn quyền tự quyết tại World Cup 2026, họ khởi đầu với hai kết quả hòa thất vọng trước các đội được đánh giá yếu hơn rõ rệt. Ở lượt cuối, đối thủ của họ là Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch châu Âu vừa có chiến thắng hủy diệt 4 sao trước Saudi Arabia và không có lý do gì để ''La Roja'' đá lỏng chân trước Uruguay cả. Đó thật sự là thử thách khó khăn cho đại diện Nam Mỹ tại lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.

Uruguay nâng tỷ số lên 2-1 trước Cape Verde Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.