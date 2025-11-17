Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
‘Sự trở lại của Xuân Son mang lại sức mạnh cho tuyển Việt Nam’

  • Thứ hai, 17/11/2025 17:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo tiền vệ Nguyễn Hai Long, tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nhờ sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Hai Long đánh giá cao sự trở lại của Xuân Son. Ảnh: Tâm Minh.

“Xuân Son là cầu thủ giỏi. Chơi bóng cùng anh ấy, các vệ tinh xung quanh cũng học hỏi được rất nhiều điều. Sự trở lại của Son giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn trong các trận đấu tới”, tiền vệ Nguyễn Hai Long nói về sự trở lại của Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Cũng theo Hai Long, không chỉ Xuân Son mà tất cả cầu thủ của tuyển Việt Nam hiện tại có tinh thần thoải mái, sẵn sàng cho trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Toàn đội đang tích cực tập luyện hướng tới mục tiêu 3 điểm.

“Tôi sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Nếu được ra sân thì tôi sẽ cố gắng thể hiện năng lực của mình và nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực ghi bàn, đóng góp vào lối chơi chung và thành tích của toàn đội. Không chỉ có Xuân Son đâu, nếu được trao cơ hội thì ai cũng sẽ nỗ lực thể hiện”, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội nói.

Nói về đối thủ, anh dành sự tôn trọng: “Không chỉ Lào mà Việt Nam cũng có những sự thay đổi sau 1 năm. Hiện, các cầu thủ cần thích nghi để tập trung vào chuyên môn. Trước khi bước vào trận đấu chính thức, tuyển Việt Nam sẽ có buổi họp để phân tích Lào và chắc chắn BHL đã có những phương án cho trận đấu”, Hai Long khép lại.

Hiện tại, ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam có 9 điểm, xếp ở vị trí thứ hai. Lào với 3 điểm sau 4 trận xếp ở vị trí thứ 3 và đã không còn cơ hội đi tiếp. Chính vì vậy, trận đấu tới, họ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ U22 nhằm hướng tới SEA Games 33. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Duy Mạnh: 'Xuân Son là cầu thủ đặc biệt’

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đánh giá cao tinh thần và khát khao trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xem anh là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào.

17:41 14/11/2025

Anh Quân

    U22 Viet Nam thua Uzbekistan hinh anh

    U22 Việt Nam thua Uzbekistan

    16:25 15/11/2025 16:25 15/11/2025

    0

    Chiều 15/11, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

    Doi lich tran Lao gap Viet Nam hinh anh

    Đổi lịch trận Lào gặp Việt Nam

    13:32 12/11/2025 13:32 12/11/2025

    0

    Trận đấu giữa Lào với Việt Nam ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 sẽ dược lùi lại một ngày so với lịch thi đấu ban đầu.

    Antony duoc vi nhu Neymar va Ronaldo hinh anh

    Antony được ví như Neymar và Ronaldo

    13 phút trước 19:00 17/11/2025

    0

    Từ bản hợp đồng gây thất vọng ở MU, cầu thủ người Brazil giờ trở thành trụ cột tại Real Betis và được trung vệ Marc Bartra mô tả là "sự pha trộn giữa Neymar và Cristiano Ronaldo".

