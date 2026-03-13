Sự phát triển thần tốc của Sun PhuQuoc Airways

Hãng hàng không trẻ nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại cũng là hãng hàng không có tốc độ phát triển “thần tốc” mà không nhiều quốc gia phát triển trên thế giới có được.

Ít ai biết Emirates Airlines - hãng hàng không 5 sao xa xỉ bậc nhất thế giới - đã mất đến 2 năm để có thể sở hữu chiếc tàu bay đầu tiên. Sau khi thành lập năm 1985, Emirates phải vận hành 2 chiếc máy bay được thuê trọn gói. Nhưng chỉ sau 5 năm hoạt động, mạng lưới của hãng đã vươn tới 14 điểm đến trên thế giới.

Emirates Airlines là câu chuyện điển hình về tốc độ phát triển trong ngành hàng không, bên cạnh một vài cái tên lừng danh khác như Qatar Airways, Singapore Airlines hay Cathay Pacific (Hong Kong, Trung Quốc).

5 tháng cho chuyến bay đầu tiên

Tại Việt Nam, những năm gần đây, có thể nói ngành hàng không đang trên đà "phi nước đại", nhưng tốc độ phát triển nhìn chung còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways (SPA) cuối năm 2025, cục diện ngành hàng không Việt Nam dường như đã rất khác, khi hãng bay trẻ thuộc tập đoàn Sun Group có tốc độ phát triển xứng tầm kỷ lục toàn cầu.

Sun PhuQuoc Airways ghi nhận tốc độ phát triển kỷ lục trong ngành hàng không thế giới.

Chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 20/5/2025, nhưng chuyến bay thương mại đầu tiên của SPA đã cất cánh vào ngày 1/11/2025, tức là chỉ sau chưa đến nửa năm. Đây là con số gần như không tưởng với một hãng hàng không.

Tại Việt Nam, phần lớn các hãng hàng không đều mất hơn 1 năm để có thể cất cánh chuyến bay đầu tiên. Hãng hàng không quốc gia cũng cần đến 9 tháng kể từ ngày thành lập để cất chuyến bay đầu tiên của mình.

Và cũng chỉ mất tổng thời gian gần 9 tháng để "đứa con cưng" mới nhất của Sun Group có thể vượt qua những bài toán hóc búa nhất trong ngành hàng không, từ ký kết hợp tác chiến lược với cảng hàng không, tìm kiếm và ký kết với các tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong khai thác tàu bay, tổ chức huấn luyện hàng không, an toàn hàng không, cho đến các thương vụ mua bán máy bay trị giá hàng triệu USD…

Những con số gần như không tưởng

Ngay sau khi tàu bay đầu tiên hạ cánh vào tháng 8/2025, SPA tiếp tục tăng tốc mở rộng quy mô và ngay lập tức sở hữu 10 tàu bay chỉ sau chưa đầy 6 tháng. Trong đó có 5 tàu Airbus A321NX mới xuất xưởng, giúp SPA trở thành hãng có đội bay trẻ nhất Việt Nam.

Đây là tốc độ sở hữu tàu bay hiếm có trên thế giới. Cathay Pacific nổi tiếng với mạng lưới bay rộng khắp thế giới, nhưng trong năm đầu tiên thành lập cũng chỉ sở hữu duy nhất một chiếc tàu bay; hay Qatar Airways - hãng hàng không 9 lần đạt danh hiệu tốt nhất thế giới - trong năm đầu tiên khai thác cũng chỉ có 4 chiếc máy bay cũ.

Sun PhuQuoc Airways sở hữu 10 tàu bay sau 6 tháng đi vào khai thác.

Bước sang năm mới 2026, SPA tiếp tục ghi dấu với một thương vụ chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam: ký kết hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Nếu Emirates cần đến 20 năm để làm nên lịch sử với đơn đặt hàng 42 chiếc Boeing 777 - đơn hàng lớn nhất thế giới tại thời điểm năm 2005, thì chỉ sau 6 tháng hoạt động, SPA đã có đơn hàng lớn nhất Việt Nam, đặt mua 40 tàu bay thân rộng từ tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới Boeing, mở ra một bước ngoặt trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Sau thương vụ này, SPA tự tin có thể chạm mốc 25 tàu bay trong năm 2026, 100 tàu bay trong năm 2030, và đến năm 2035 là 200 tàu bay. Nghĩa là, nếu Singapore Airlines (thuộc top các hãng hàng không tốt nhất thế giới) mất khoảng 50 năm để có 200 chiếc tàu bay, thì SPA đặt mục tiêu chỉ cần 10 năm để đạt con số này.

Đằng sau sự phát triển thần tốc của một "tân binh"

Sự phát triển thần tốc của SPA còn thể hiện ở tốc độ mở rộng mạng bay. Lấy Phú Quốc là tâm điểm kết nối trong mạng bay trục nan, sau 6 tháng đi vào hoạt động, SPA đã khai thác các chặng bay nội địa đến các tâm điểm kinh tế, du lịch lớn nhất như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang.

Sau đường bay quốc tế đầu tiên tới Đài Bắc vào ngày 29/3/2026, SPA dự kiến mở tiếp các chặng kết nối Phú Quốc đến Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hongkong, Mumbai, New Delhi và Cao Hùng trong năm nay.

SPA không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô mà còn đặt ra các tiêu chuẩn dịch vụ "vượt chuẩn" ngay từ giai đoạn đầu. Ảnh: Châu Nguyễn.

SPA cũng là một hiện tượng hiếm hoi của ngành hàng không Việt Nam khi chỉ số đúng giờ OTP 3 tháng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Sau nửa năm hoạt động, hãng cũng đã nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái vận hành riêng như: phòng chờ Sun Executive Lounge, ứng dụng trên điện thoại, và sắp tới là hệ thống loyalty dành cho khách hàng thân thiết, xây dựng combo riêng trên nền tảng du lịch Sun Holiday, nhà máy suất ăn riêng tại Phú Quốc…

Sự tuân thủ cao nhất các quy chuẩn của ngành hàng không và đầu tư rốt ráo cho dịch vụ "full service 5 sao" đã cho thấy SPA không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô mà còn đặt ra các tiêu chuẩn dịch vụ "vượt chuẩn" ngay từ giai đoạn đầu.

Điều làm nên tốc độ phát triển kỷ lục này không chỉ là tiềm lực tài chính, khả năng triển khai thần tốc, hay sự hợp tác chiến lược với những gã khổng lồ trên thế giới trong ngành hàng không, mà còn đến từ tầm nhìn dài hạn, hướng đến xây dựng một “đế chế” hàng không tại Việt Nam và khu vực.

Với nền tảng là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế, Sun Group đồng thời xây dựng SPA thành hãng hàng không duy nhất trên thế giới có thể đem đến cho hành khách một hành trình khép kín "bay - ở - vui chơi" không giới hạn.